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02 Ağustos 2018 10:45

Köy kahvaltısının yeni adresi Sancaklı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, üretici kadınlar tarafından açılan kahvaltı evi, organik köy kahvaltısının yeni adresi oldu.

Köy kahvaltısının yeni adresi Sancaklı

02 Ağustos 2018 10:45

Özellikle hafta sonları yoğun ilgi gören mekan, sağlıklı ve lezzetli sofralarının yanı sıra doğal ortamıyla da beğeni kazandı.


Sağlıklı gıdaları halkla buluşturmak ve yerelde kalkınmaya katkı sağlamak için çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi, geçtiğimiz mayıs ayında Sancaklı Mahallesi’nde Balköy Kahvaltı Evi’ni hizmete sundu. Kadın Kooperatifi tarafından işletilen tesiste, üretici kooperatiflerinden ve köylülerden temin edilen organik ürünlerle haftanın her günü kahvaltı hizmeti verilmeye başlandı. Köy atmosferinde kurulan doğal sofralar konuklardan tam not aldı.


Karşıyaka Belediyesi Üretici Kadın Kooperatifi ayrıca; Kahvaltı Evi’nin ön tarafında bulunan ve uzun süredir atıl kalan Bal Şişeleme Tesisi’ne de yeniden hayat verdi. Üreticilerden alınan bal ve yan ürünleri, tesiste ambalajlanarak ‘Balköy’ markası ile satışa sunulmaya başlandı. Kahvaltı Evi ve Bal Şişeleme Tesisi’nin yanı sıra, aynı alanda bir de çocuk oyun parkı oluşturuldu.


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, kadınların eliyle işletmenin hayat bulduğunu ifade ederek, "Ulu Önderimiz Atatürk’ün yolundan gidiyoruz ve köylümüzü baş tacı ediyoruz. Bugüne kadar kooperatifçilik adına yaptığımız çalışmalarla bu kararlılığımızı gösterdik. Balköy de hem Kahvaltı Evi hem de Bal Şişeleme Tesisi ile bu alanda hayata geçirdiğimiz en güzel projelerden biri oldu. Köy ile kenti buluşturduğumuz, kadınların eliyle hayat bulan Balköy’e herkesi bekliyoruz" dedi.




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