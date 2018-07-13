Köy-Koop merkez birliğinde yönetim değişikliği

Köy-Koop Merkez Birliğinde yönetim değişikliğine gidildi. Seçimli genel kurul toplantısı ise Ankara’da yapıldı. Tek liste ile yönetim seçilirken, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptun Soyer genel başkan seçildi. Yönetim Kurulu sonrası konuşan Köy-Koop Merkez Birliği Genel Başkanı Neptün Soyer, "Öncelikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile göreve gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye yeni görevinden ötürü tebrik eder, hayırlı uğurlu olmasını dileriz. Ülkemiz tarımının lokomotifti küçük işletmelerdir. Bu işletmelerin gelişmesi, ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunabilmeleri, kooperatif, birlik çatısı altında birleşmeleri ile mümkündür. Bizler, çok amaçlı işlev yapan tarımsal kalkınma kooperatifleri, Köy-Koop birlikleri olarak üstümüze çok fazla görev düştüğünü bilerek yola çıktık .Merkez Birliği olarak 2018-2020 süresi içinde Birliğin güçlü geçmişine layık olarak, olması gereken yere taşımak için çalışacağız. Ülke ekonomisinde karşılaşılan problemlerin çözümünde yasal her türlü düzenlemelerde tarım sektöründe üstümüze düşen görevleri ortaklarımızın ve kurumsal kimliğimizin menfaatleri doğrultusunda, bakanlığımızla, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kooperatif Türkiye temsilcilikleri, DGRV ile ilişkilerimizi geliştirerek eğitim üretim pazarlama iletişim konularında uzlaşma kültürünü öne çıkaran yapıcı ve çözüm üreten bir birlik anlayışıyla hareket edeceğiz. Özetle; Biz Köy-Koop’un şanlı tarihine ve itibarına saygılı davranacağız ve kuruluşundan bugüne emek veren, içinde yer alan herkesi kucaklayarak, tüm teşkilat yapısını canlandıracağız ve bu tarihi kurumsal yapıyı, bilimin, teknolojinin yeni olanaklarıyla buluşturacağız. Hem ortaklarımızın yüzünü güldürecek, hem de tüm Türkiye’nin iftihar edeceği bir yapı haline geleceğiz. Durmayacağız, yorulmayacağız, her zamankinden daha çok çalışacağız" dedi.