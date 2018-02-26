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26 Şubat 2018 10:15

Köylerde yeni moda “Alaçık”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin köylerde düğün, taziye, pazar, yemek daveti ve her türlü sosyal etkinlik için kurduğu üst örtüler çok beğenildi.

Köylerde yeni moda “Alaçık”

26 Şubat 2018 10:15

“Alaçık” adı verilen 4 metre yükseklikteki bu yapıların sayısı kısa süre içinde 126’ya çıktı.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Aziz Kocaoğlu’nun yasayla mahalleye dönüşen eski köyleri ziyaretleri sırasında sıkça karşılaştığı meydanların üstlerinin örtülmesi talebi üzerine yeni bir yapı modeli oluşturdu. 298 metrekare taban üzerine ve 4 metre yükseklikte inşa edilen üstü kapalı, yanları açık yapılar, köylerde çok beğenildi. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların “alaçık” adını verdiği bu yapıların sayısını 3 yıl içinde 126’ya çıkardı. Uygun yer gösterilmesi halinde köylerden gelen yeni taleplerin de süratle karşılanacağı bildirildi.


İzmir’deki uygun iklim koşulları nedeniyle yılın çok önemli bir bölümünde rahatlıkla kullanılan alaçıklar, köylerdeki düğün, taziye, hayır yemeği ve her türlü sosyal etkinliklerin yanı sıra pazaryeri ve depo olarak da değerlendiriliyor.


3 yıl önce başlanan alaçık imalatları köylerde büyük beğeni toplarken, yeni talepler de peş peşe gelmeye devam ediyor.




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