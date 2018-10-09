Köylüler yayladayken, hırsızlar köyü boşalttı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan Deruzunyer Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşların çalışmak için yaylaya gitmesi üzerine harekete geçen hırsızlar, 15 ev ve muhtarlık ofisindeki değerli eşyaları çaldı.

İzmir'de film senaryolarını aratmayacak bir soygun yaşandı. Hırsızlar, köyde bulunan 15 hane, muhtarlık binasına ve camiye girerek soygun yaptı. Ödemiş ilçesinde yer alan Dereuzunyer Mahallesi sakinleri, her sene olduğu gibi bu yıl da kestane hasadı için Başova Yaylası'nın yolunu tuttu. Bu durumu fırsat bilen hırsızlar 140 hanesi bulunan 182 nüfuslu mahalledeki 15 ev ile muhtarlık ofisinde soygun yaptı. Bununla da yetinmeyen hırsızlar, caminin avizelerini de götürdü. Evlerden ağırlıklı olarak beyaz eşyaların çalındığı bildirildi. Geçtiğimiz cumartesi günü mahalle sakinleri hırsızlıkları fark edince hemen jandarma ekiplerine haber verdi. Mahallede incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

“Kestane hasadını fırsat kollamışlar”

Yaşanan olay karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Muhtar Hasan Fırtına, “Köylülerin olmamasını fırsat kollamışlar ve ne varsa alıp götürmüşler. Tuvaletlerin kapılarına varıncaya kadar çalmışlar. Caminin avizlerini, evlerin beyaz eşyalarını aklınıza ne geliyorsa gitmiş. Giderken güvenlik kameralarını da almışlar. Bunların hazırlık yaptıkları çok açık. Zararımız oldukça büyük” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde iki kilometre uzaklıkta bulunan Üzümlü Mahallesi'nde de 9 koyun ve 4 tavuğun çalındığı öğrenildi.