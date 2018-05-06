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06 Mayıs 2018 13:48

Koza-Der’den Dünya Çevre Günü hazırlığı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde faaliyet yürüten Küçükmenderes Havzası Koza Hareketi Derneği (Koza-Der) üyeleri, Birgi’deki bir kahvaltı salonunda bir araya gelerek 5 Haziran Dünya Çevre Günü için yapılacak etkinlikler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Koza-Der’den Dünya Çevre Günü hazırlığı

06 Mayıs 2018 13:48



Yağışa rağmen, Birgi’de buluşan dernek üyeleri, dünyanın çevresel felakete doğru yol aldığını belirterek, insanlığın buna "Dur" demesi için zamanın daraldığını ifade etti. Dernek başkanı Selahattin Bağlı, Ödemiş ve çevresinde yürüttükleri çevre etkinlikleri ile çevreye verilen zarara dikkat çektiklerini belirterek şunları kaydetti: “Dünyadaki çevresel dönüşüm ve nüfus artışı, önü alınamaz zararlara neden oluyor. Küçükmenderes Havzası Koza Hareketi Derneği olarak, üyelerimizle çere dostu etkinlikler düzenliyoruz. Bugünkü kahvaltımız dada 5 Haziran dolayısıyla yapılacak etkinlikler hakkında görüş alışverişinde bulunduk” dedi.




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