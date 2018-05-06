Koza-Der’den Dünya Çevre Günü hazırlığı

Yağışa rağmen, Birgi’de buluşan dernek üyeleri, dünyanın çevresel felakete doğru yol aldığını belirterek, insanlığın buna "Dur" demesi için zamanın daraldığını ifade etti. Dernek başkanı Selahattin Bağlı, Ödemiş ve çevresinde yürüttükleri çevre etkinlikleri ile çevreye verilen zarara dikkat çektiklerini belirterek şunları kaydetti: “Dünyadaki çevresel dönüşüm ve nüfus artışı, önü alınamaz zararlara neden oluyor. Küçükmenderes Havzası Koza Hareketi Derneği olarak, üyelerimizle çere dostu etkinlikler düzenliyoruz. Bugünkü kahvaltımız dada 5 Haziran dolayısıyla yapılacak etkinlikler hakkında görüş alışverişinde bulunduk” dedi.