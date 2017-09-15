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15 Eylül 2017 16:18

Kozak Yaylasında engelsiz kamp

Foça Belediyesi, Foça Kent Konseyi Engelli Meclisi, Foça Forum ile Aliağa ve Çandarlı Engelli Grubu ortaklığıyla, Bergama Kozak Yaylasında 2 günlük kamp yapıldı.

Kozak Yaylasında engelsiz kamp

15 Eylül 2017 16:18



Bergama Kozak Yaylasına Foça, Aliağa ve Çandarlı’dan gelen engelli vatandaşlar; velileri, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla birlikte 12-13 Eylül tarihlerinde iki günlük kamp yaptı. Doğa manzarası içinde, ayrıntılı biçimde düşünüp planlanmış olan kamp, katılan 100 kişiye çok mutlu saatler yaşattı. Sevgi ve dayanışma enerjisi, katılan herkesin yüzünü güldürdü. Kamp alanında 50 çadır kuruldu. Birlikte yemekler yenildi, oyunlar oynandı, kamp ateşi etrafında ve müzik eşliğinde eğlenildi. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, ‘‘Engelli olmak, kamp yapmaya engel değildi. Kardeşlerimiz dostluk ve birlik duygularını yüceltip, keyifli zamanlar geçirdiler. Kampın düzenlenmesinde emeği geçen, katılan ve destek veren herkese çok teşekkür ediyorum’’ dedi.




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