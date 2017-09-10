‘Kozmik Uyanış’ sergisi sanatseverleri buluşturdu

Mimar Ressam Fevzi Yavuz’un İzmir’deki ilk kişisel sergisinin açılışı Mahmut Kaşkaloğlu, Güman Kızıltan, Gülperi Sertdemir gibi birçok tanınmış simanın yanı sıra sanatçı ve sanatseveri bir araya getirdi. Fevzi Yavuz ’ un ’ Kozmik Uyanış ’ isimli sergisinde insana odaklanan mitolojik ve arkeolojik yansımaları görülürken, absürt , figüratif , soyut çalışmalar ile kendine has bir çizgiye sahip olan sanatçı , mimari bakışın resim etkilerini de görme imkanı sağlıyor.

Fevzi Yavuz Sanatevi İletişim Danışmanı Seçil Sayal, “Sanatın tüm kesimlerin erişebileceği yerde konumlanabilmesi için sanatseverin ve sanatçının buluşabileceği ortak platformların çoğaltılması, sanatın geleceğe umutla bakan nesiller yetiştirmek için zorunlu olduğu ilkesi ile sanatı toplumun tüm kesimleri ile buluşturmak için çalışmalarımıza durmaksızın devam edeceğiz” dedi.

Sergi 17 Eylül tarihine kadar açık kalacak.