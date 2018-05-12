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12 Mayıs 2018 18:51

Kral Şakir’in galasına İzmir’de büyük ilgi

“Kral Şakir Oyun Zamanı” filminin İzmir Galası İzmir Optimum Alışveriş Merkezi’nde yapıldı.

Kral Şakir’in galasına İzmir’de büyük ilgi

12 Mayıs 2018 18:51


Galaya Kral Şakir’in çizeri ve yazarı karikatürist Varol Yaşaroğlu katıldı. Çocukların ve ailelerin büyük ilgi gösterdiği galada Yaşaroğlu ilk olarak çocuklar ve ailelerden gelen soruları yanıtladı. Soru-cevap bölümünün ardından Varol Yaşaroğlu, Kral Şakir sevenlerine imza dağıttı. Kral Şakir ile çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Yaşaroğlu, “5-6 yaşlarında Pembe Panter’i izlerken ‘Bir gün kendi çizgi filmimi yapacağım ve insanlara izleteceğim’ demiştim kendi kendime. Bu sözümü tutmanın mutluluğu yaşıyorum” dedi.


Kral Şakir’i her yaştan insanın çok sevdiğini belirten Yaşaroğlu, “İmza töreninde bana en çok söylenen şey ‘Artık ailecek izlediğimiz bir çizgi film var ve bunun Türk olması bizi çok mutlu ediyor” oldu" ifadelerini kullandı. Yaşaroğlu ayrıca dizinin 22 ülkede yayınlanacağı müjdesini verdi.




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