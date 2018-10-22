Kriz fırsatçılar cezalandırılsın, fiyatlar düşürülsün önerisi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'un başlattığı ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele' programı kapsamında esnaf ve pazar yeri ziyareti yapan Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, "Dolar 5,65 seviyesine kadar düştü. ağustos'da 7,20 seviyesindeyken yapılan zamlar neden geri alınmıyor. Son satıcıyı suçlamak yanlış olabilir; ama ham madde tedariki yapan kriz fırsatçıları cezalandırılsın" dedi.

Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tüm Türkiye'de desteklediği ‘Enflasyonla Mücadele Programı' kapsamında esnaf ve pazar yeri ziyareti yaptı. Kriz fırsatçılarına değinen Olgun, bu durum nedeniyle fiyat yükselten fırsatçıların cezalandırılması gerektiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın mesnetsiz ve agresif tutumu ile başlayan kriz sonucu, ağustos ortasında 6,88 lira seviyesine kadar yükselen dolar kurunun ağustos ayı sonuna doğru, düşük hacimli piyasada 7,20 noktasını gördüğünü hatırlatan Olgun, "Hükümetin ve sektörlerin kararlı duruşu ve alınan finansal tedbirler sonucu, dolar kuru 5,65 lira seviyelerine kadar geriledi. Son iki ayda dolar karşısında yüzde 20 değer kazanan Türk lirası üreticinin yüzünü güldürürken, tüketici açısından kurdaki hareketi gerekçe göstererek ürün ve hizmetlerine yüksek oranda zam yapan firmaların indirim yapması yönünde bir beklenti oluştu. Son satıcıya suçlamak doğru olmayabilir ama hammadde tedarikçileri dolar 7,20 seviyesindeyken yaptıkları zammı neden geri almıyor" dedi.

Olgun, "Ekonomik durgunluğu fırsat bilen stokçular yüzünden, piyasaya mal akışının azalması ile raftaki, tezgâhtaki ürünlere yüzde 100'lere varan oranlarda zamlar yapılmıştı. Fırsatçıların ellerindeki ürünleri döviz gibi gördüğünü ve bu nedenle piyasaya çıkartmıyor” dedi.

Fırsatçılar cezalandırılsın önerisi

Enflasyon ile mücadele programını desteklediklerini açıklayan Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, şöyle devam etti:

"Bakanımız Berat Albayrak'ın başlattığı programı büyük bir memnuniyetle takip ettik. Programın başladığı ilk günden bu yana gerek çatı kurumumuz TOBB, gerekse bizler var gücümüzle, bu seferberliğin bir parçası olduk; ancak görüyoruz ki, bazı kriz fırsatçıları, döviz artışını bahane edip yaptıkları zamları döviz kurlarının düşmesine rağmen geri almak konusunda ayak diretiyor. Biz vatandaşımızı huzursuz eden bu durumun, esnafımızdan, manavımızdan, fırıncımızdan kaynaklanmadığının bilincindeyiz. Kimlerin stokçuluk yapıp krizi kendilerine fırsata çevirmek istediğinin biliyoruz. Vatandaşımızı esnafla karşı karşıya getiren kriz fırsatçılarına karşı çeşitli cezai müeyyidelerin uygulanması gerektiğini düşünüyorum."