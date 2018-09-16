Kruvaziyerde rota yeniden İzmir'e çevrilecek

Kruvaziyer turizmini İzmir'de şahlandırarak kente özel bir turizm örneği sağlayan ve Türkiye Kruvaziyer Platformu'nun da kaptanlığını yapan İzmir Ticaret Odası (İZTO), 2015 yılından bu yana seferlerine ara veren ve dünya kruvaziyer piyasasının yüzde 52'sini yöneten Carnival'ın yöneticilerini İzmir'deki kamu ve özel sektör kuruluşu temsilcileri ile buluşturdu. Zirveye dönüşen toplantıya katılan yöneticiler, rotalarını yeniden çevirme sinyali verdiler.

Kendi sektöründe dünya devleri arasında yer alan kruvaziyer gemi şirketler topluluğu Carnival Corporation & PLC Deniz Güvenliği Direktörü Ricardo Karakadze ve kruvaziyer gemi güvenik şirketi olan Carnival Maritime Gemi Güvenlik Direktörü ve Firma Güvenlik Yetkilisi Hendrik G. Malmström, İZTO'da düzenlenen toplantıda kentteki sektör paydaşlarıyla bir araya geldi. İzmir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ve liman otoritelerinin de yer aldığı toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Yetkili müjdesi

Toplantıda konuşan firma yetkilisi Ricardo Karakadze, risk değerlendirmesi için yaptıkları gezide her şeyin çok profesyonel olduğuna ve olumlu izlenim edindiklerine işaret ederek İzmir'in genel ülke algısından da daha güvenli bir imajının bulunduğunu söyledi. İzmir'i olumlu ve güvenli kent olarak gördüklerini söyleyen Karakadze, kruvaziyerlerin Türkiye'ye dönmek istedikleri müjdesini verdi.

“Türkiye ve İzmir'e gelmek için keşke bu kadar beklemeseydik”

Carnival Maritime Gemi Güvenlik Direktörü ve firma güvenlik yetkilisi Hendrik G. Malmström ise raporlamalarını olumlu yönde yapabileceklerini, şirketler topluluğunda bulunan alt şirketlerine de olumlu yönde rapor vereceklerini, 8 alt şirkete sahip olan Carnival Corporation'un bu kararının diğer kruvaziyer şirketler topluluklarını da etkileyebileceğini söyledi. Bir kenti anlamak için sokaklarında dolaşmanın önemine değinen Malmström, “Türkiye ve İzmir'e gelmek için keşke bu kadar beklemeseydik” dedi.

Özkardeş: “Kruvaziyerde en güvenli limanız”

Şirket yöneticilerini İzmir'e getirmekten mutluluk duyduklarını belirten İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş de, kente kruvaziyer gemilerin yeniden dönmesinin büyük önem taşıdığına işaret etti. Özkardeş, toplantı bitiminde İzmir'in kruvaziyerde en güvenli liman olduğunun bir kez daha anlaşıldığını vurgulayarak, “Carnival yetkilileri de bu konuda mutabık” dedi ve İzmir'e sefer davetini tekrarladı.

"Bu masanın etrafında bir özlem var"

"Yıllar sonra kruvaziyer gemi şirketi yetkililerini odamızda ve İzmir'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bizim kruvaziyer gemilere olan özlemimiz hiç bitmedi. Bu masanın etrafında bir özlem var" diyen Özkardeş, İzmir olarak zor dönemlerde dahi sahadan ayrılmadıklarını, sayısız fuara gittiklerini aktardı. Özkardeş, "İzmir bu gemileri sahipleniyor. Şimdi bu masanın etrafında oturan tüm kurumların üst düzey temsilcileri, körfezi bir dantel gibi süsleyen gemilerin hayalini kuruyorlar. Biz bu hayale inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öztürk: "İnanıyoruz"

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ise İzmir'in ve Türkiye'deki kruvaziyer limanlarının güvenlik sorunu olmadığını belirterek, Carnival Grubu'nun markası Costa'nın önümüzdeki dönemde İzmir'e seferlerine yeniden başlayacağına inandığını söyledi.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, firma yetkililerinin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Süleyman Sırrı Aydoğan, İzmir Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Çiftçi, İzmir Liman Başkanı Ahmet Apak, TCDD İzmir Alsancak Liman İşletme Müdürü İsmet Cambaz, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, IMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, İzmir Yolcu Salonu Gümrük Müdür Yardımcısı Rıza Çelikhan, İzmir Trafik Zabıta Şube Müdürü Olcay Ceviz, Konak Belediyesi Zabıta Müdürü Tayyar Fırat, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Osman Öğmen, Genel Sekreter Prof. Dr. Mustafa Tanyeri ile meclis ve komite üyeleri katıldı.