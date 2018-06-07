KTO Karatay Üniversitesi İzmir’de iftar yaptı

İftar yemeğine KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade ve Konyalılar Federasyonu Başkanı Yusuf Devebacak’ın yanı sıra eğitimciler, akademisyenler, STK temsilcileri, iş adamları ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Programının açılış konuşmasını KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk yaptı. Öztürk, “Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi olarak bu yıl ilkini düzenlemiş olduğumuz “İftar Buluşmaları İzmir” programımıza hoş geldiniz diyor, hepinizi Konya Ticaret Odası ve Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti adına saygıyla selamlıyorum. Programımıza katılarak soframızı şereflendiren siz değerli sanayici ve iş adamlarımıza, eğitim camiamızın kıymetli temsilcilerine, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın üyelerine, siyasi partilerimizin temsilcilerine, basın mensuplarımıza ve tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bugün, cennet vatanımızın güzide kentlerinden biri olan İzmir’de, Konya’nın ilk vakıf üniversitesi olan KTO Karatay Üniversitesi iftarı vesilesiyle, siz değerli eğitimcilerimiz ve hemşehrilerimizle bir aradayız.” dedi.

“İzmir’le olan gönül bağımızı güçlendirmek istiyoruz”

Öztürk, kürsüden birlik ve beraberlik mesajı vererek sözlerini şöyle sürdürdü: "Hoşgörünün hayat felsefesi olarak dünyaya yayıldığı Mevlânâ şehri Konya’dan gelerek hepimizi İzmir’de buluşturan, mübarek Ramazan ayında birlik ve beraberliğimizi pekiştiren Cenab-ı Hakk’a hamd ediyorum. Millî mücadele yıllarında düşmanın denize döküldüğü ve millî iradenin simgesi olan İzmir’de, başlattıkları bağımsızlık mücadelesi ile bizlere bu toprakları vatan kılan kahramanlarımıza ve aziz şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyor, onları minnetle yâd ediyorum. İzmir, gerçekleştirdiği atılımlarla, ülkeye sunduğu katma değer ile ekonomimizin öncü şehirlerinden biridir. Türkiye’nin 3. büyük metropol kenti olan İzmir, doğal ve kültürel zenginliğinin yanı sıra aynı zamanda işlek bir ticaret merkezi, üniversiteleri ile de adeta bir öğrenci kenti konumundadır. Bizler, İzmir’le olan gönül bağımızı daha da güçlendirmek istiyoruz. Geçtiğimiz aylarda siz değerli eğitimcilerimizin yoğun katılımıyla gerçekleşen “KTO Karatay Üniversitesi İzmir Psikoloji Günleri” ile bugün gerçekleştirdiğimiz “İftar Buluşmaları” programımızın, Konya ve İzmir arasındaki kardeşlik köprülerini daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Şüphesiz ki İzmir’de yapmış olduğumuz çalışmalarda, paydaşlarımızın katkı ve destekleri ile daha hızlı yol almaktayız. Sözlerime son vermeden önce, İzmir’de bir an olsun desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum”

KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Öztürk’ün konuşmasının ardından katılımcılar hep beraber iftar yaptı.