Diğer
Kategoriler
07 Haziran 2018 12:55

KTO Karatay Üniversitesi İzmir’de iftar yaptı

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesinin bu yıl ilk defa İzmir’de düzenlediği “İftar Buluşmaları İzmir” isimli programda, üniversitenin mütevelli heyeti, akademisyen kadrosu ile İzmir’deki eğitimciler, sivil toplum kuruluşları ve hemşehriler bir araya geldi.

KTO Karatay Üniversitesi İzmir’de iftar yaptı

07 Haziran 2018 12:55


İftar yemeğine KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade ve Konyalılar Federasyonu Başkanı Yusuf Devebacak’ın yanı sıra eğitimciler, akademisyenler, STK temsilcileri, iş adamları ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Programının açılış konuşmasını KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk yaptı. Öztürk, “Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi olarak bu yıl ilkini düzenlemiş olduğumuz “İftar Buluşmaları İzmir” programımıza hoş geldiniz diyor, hepinizi Konya Ticaret Odası ve Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti adına saygıyla selamlıyorum. Programımıza katılarak soframızı şereflendiren siz değerli sanayici ve iş adamlarımıza, eğitim camiamızın kıymetli temsilcilerine, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın üyelerine, siyasi partilerimizin temsilcilerine, basın mensuplarımıza ve tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bugün, cennet vatanımızın güzide kentlerinden biri olan İzmir’de, Konya’nın ilk vakıf üniversitesi olan KTO Karatay Üniversitesi iftarı vesilesiyle, siz değerli eğitimcilerimiz ve hemşehrilerimizle bir aradayız.” dedi.



“İzmir’le olan gönül bağımızı güçlendirmek istiyoruz”


Öztürk, kürsüden birlik ve beraberlik mesajı vererek sözlerini şöyle sürdürdü: "Hoşgörünün hayat felsefesi olarak dünyaya yayıldığı Mevlânâ şehri Konya’dan gelerek hepimizi İzmir’de buluşturan, mübarek Ramazan ayında birlik ve beraberliğimizi pekiştiren Cenab-ı Hakk’a hamd ediyorum. Millî mücadele yıllarında düşmanın denize döküldüğü ve millî iradenin simgesi olan İzmir’de, başlattıkları bağımsızlık mücadelesi ile bizlere bu toprakları vatan kılan kahramanlarımıza ve aziz şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyor, onları minnetle yâd ediyorum. İzmir, gerçekleştirdiği atılımlarla, ülkeye sunduğu katma değer ile ekonomimizin öncü şehirlerinden biridir. Türkiye’nin 3. büyük metropol kenti olan İzmir, doğal ve kültürel zenginliğinin yanı sıra aynı zamanda işlek bir ticaret merkezi, üniversiteleri ile de adeta bir öğrenci kenti konumundadır. Bizler, İzmir’le olan gönül bağımızı daha da güçlendirmek istiyoruz. Geçtiğimiz aylarda siz değerli eğitimcilerimizin yoğun katılımıyla gerçekleşen “KTO Karatay Üniversitesi İzmir Psikoloji Günleri” ile bugün gerçekleştirdiğimiz “İftar Buluşmaları” programımızın, Konya ve İzmir arasındaki kardeşlik köprülerini daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Şüphesiz ki İzmir’de yapmış olduğumuz çalışmalarda, paydaşlarımızın katkı ve destekleri ile daha hızlı yol almaktayız. Sözlerime son vermeden önce, İzmir’de bir an olsun desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum”


KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Öztürk’ün konuşmasının ardından katılımcılar hep beraber iftar yaptı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    32°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç