Kübra Erat Bornova Becker Spor’da

69 boyundaki genç guard Kübra Erat ile anlaşma sağladı.

2017-2018 Sezonunda Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele edecek olan Bornova Becker Spor, kadrosuna önemli isimleri katmaya devam ediyor. Bornova Becker Spor, 1995 doğumlu 1.69 boyundaki genç guard Kübra Erat ile anlaşma sağladı. 9 yaşında basketbola başlayan ve Ceyhan Belediyespor alt yapısında yetişen Erat, sırasıyla Mersin Kurtuluş, Osmaniye ve Adana ASKİ kadrosunda yer aldı. Ayrıca Milli Takım’da forma şansı bulan Kübra Erat, İspanya 2015 Avrupa Şampiyonası Ümit Kız Milli Takımı kadrosunda yer alan isimler arasındaydı. Kübra Erat, 2017-2018 sezonunda Bornova Becker Spor forması ile Süper Lig’de mücadele edecek.