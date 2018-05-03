Diğer
Kategoriler
03 Mayıs 2018 17:46

Küçük bilimciler Foça’da buluştu

Foça’da düzenlenen “Yenilikçi Küçük Bilim İnsanları Etkinliği”, çocukların erken yaşlarda bilim ve teknoloji ile tanışmalarını sağladı.

Küçük bilimciler Foça’da buluştu

03 Mayıs 2018 17:46


Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Foça Belediyesi ve Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde “3. Yenilikçi Küçük Bilim İnsanları Etkinliği” düzenlendi. Foça Belediyesi Sosyal Tesislerindeki etkinliğin açılışına; Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Foça İlçe Emniyet Müdürü Gülcan Coşkun, Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, Foça İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Beyhan Gökdemir ve İzelman Genel Müdürü Hüseyin Kırmızı katıldı.


Okul öncesi 5-6 yaş grubu öğrencileri ve İlkokul 1. ve 2. sınıf öğrencileri için; 3-4 Mayıs 2018 tarihlerinde düzenlenen etkinlik kapsamında ilginç bilimsel ve teknolojik konuları içeren 11 etkileşimli öğrenme istasyonu oluşturuldu. Bu istasyonlar yoluyla, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği ile Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi programlarında okuyan ve Topluma Hizmet Uygulamaları dersini alan lisans öğrencilerinin eşliğinde; 511 küçük öğrencinin Bilim ve Teknoloji ile tanışmaları, etkileşimde bulunmaları, bilimsel okur yazarlıklarını arttırmaları ve bu kavramlara yönelik olumlu tutum geliştirmeleri hedeflendi.


Akla ve bilimin ışığına dayanan eğitim etkinliklerinin her zaman destekçisi olacaklarını belirten Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, “2015 Nobel Kimya Ödüllü dünya çapında tanınan bilim insanı Aziz Sancar’ın başarılarıyla Türkiye’miz büyük gurur ve onur duydu. Bu büyük başarı, gençlerimiz ve çocuklarımız için ufuk açıcı oldu. Ulu önderimiz Atatürk, ‘Hayatta en hakiki mürşit İlimdir’ sözüyle bilimin büyük önemine dikkat çekmiştir. Etkinliğe katkı sağlayan çok değerli eğitim kurumlarımıza ve üniversite öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.


Yenilikçi Küçük Bilim İnsanları Etkinliklerine, İzmir merkez, Beydağ ve Foça’da yaklaşık bin 500 okul öncesi ve ilkokul öğrencisinin katılması bekleniyor. 25-26 Nisan 2018 tarihlerinde Beydağ’da başlayan etkinlikler, 3-4 Mayıs tarihlerinde Foça’da ve son olarak 17-18 Mayıs 2018 tarihlerinde Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanında gerçekleştirilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç