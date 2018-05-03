Küçük bilimciler Foça’da buluştu

Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Foça Belediyesi ve Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde “3. Yenilikçi Küçük Bilim İnsanları Etkinliği” düzenlendi. Foça Belediyesi Sosyal Tesislerindeki etkinliğin açılışına; Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Foça İlçe Emniyet Müdürü Gülcan Coşkun, Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, Foça İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Beyhan Gökdemir ve İzelman Genel Müdürü Hüseyin Kırmızı katıldı.

Okul öncesi 5-6 yaş grubu öğrencileri ve İlkokul 1. ve 2. sınıf öğrencileri için; 3-4 Mayıs 2018 tarihlerinde düzenlenen etkinlik kapsamında ilginç bilimsel ve teknolojik konuları içeren 11 etkileşimli öğrenme istasyonu oluşturuldu. Bu istasyonlar yoluyla, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği ile Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi programlarında okuyan ve Topluma Hizmet Uygulamaları dersini alan lisans öğrencilerinin eşliğinde; 511 küçük öğrencinin Bilim ve Teknoloji ile tanışmaları, etkileşimde bulunmaları, bilimsel okur yazarlıklarını arttırmaları ve bu kavramlara yönelik olumlu tutum geliştirmeleri hedeflendi.

Akla ve bilimin ışığına dayanan eğitim etkinliklerinin her zaman destekçisi olacaklarını belirten Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, “2015 Nobel Kimya Ödüllü dünya çapında tanınan bilim insanı Aziz Sancar’ın başarılarıyla Türkiye’miz büyük gurur ve onur duydu. Bu büyük başarı, gençlerimiz ve çocuklarımız için ufuk açıcı oldu. Ulu önderimiz Atatürk, ‘Hayatta en hakiki mürşit İlimdir’ sözüyle bilimin büyük önemine dikkat çekmiştir. Etkinliğe katkı sağlayan çok değerli eğitim kurumlarımıza ve üniversite öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Yenilikçi Küçük Bilim İnsanları Etkinliklerine, İzmir merkez, Beydağ ve Foça’da yaklaşık bin 500 okul öncesi ve ilkokul öğrencisinin katılması bekleniyor. 25-26 Nisan 2018 tarihlerinde Beydağ’da başlayan etkinlikler, 3-4 Mayıs tarihlerinde Foça’da ve son olarak 17-18 Mayıs 2018 tarihlerinde Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanında gerçekleştirilecek.