Küçük Kaan, Başkan Demirağ’ı ziyaret etti

sınıf öğrencisi Kaan Yüksel, kazandığı kupa ile birlikte Başkan Demirağ’ı makamında ziyaret ederek, katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

27-29 Temmuz tarihleri arasında Çanakkale Hasan Mevzuf Spor Salonunda yapılan 2018 Troia Yılı Uluslararası Karate Turnuvasında dereceye giren Foça Reha Midilli İlkokulu öğrencisi Kaan Yüksel, antrenörü Kudret Yüksel ile birlikte Belediye Başkanı Gökhan Demirağ’ı makamında ziyaret ederek katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ da minik karateci Kaan Yüksel’i başarısından dolayı kutlarken, “Çocuklarımıza katkı ve desteklerimiz artarak her zaman devam edecektir. Kaan’ı ve antrenörü Kudret Yüksel’i başarılarından dolayı tekrar kutlar ve devamını dilerim” dedi.