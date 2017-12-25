“Küçük Yüreklerden Anadolu Esintileri” isimli etkinlikte yerel kıyafetler giyen minikler, yöresel ürünleri anneleriyle birlikte yaptıkları yöresel yemekleri, kültürümüzü yansıtan

manilerle birlikte sundu.

Okullarda yerli malını özendirmek amacıyla her yıl 12 kutlanan Yerli Malı Haftası, Balçova Vali Kutlu Aktaş İlkokulunda renkli görüntülere sahne oldu. 5 ve 6 yaşlarındaki 46 öğrencinin gerçekleştirdiği kutlamalar, evden getirilen yerli ürünlerle değil, öğrencilerin okulda yaptığı ürünlerle gerçekleştirildi. Yerel kıyafetler giyen minik öğrenciler, annelerinin rehberliğinde kendi yörelerine özgü ürünler yaptı.

Öğrenciler, anneleriyle birlikte hazırladıkları Karadeniz usulü mıhlama, laz böreği; Ege lezzetlerinden zeytinyağı, incir, yaprak sarması, Doğu Anadolu’dan Malatya pazarı, kuru patlıcan, biber dolması, çeşitli yörelere özgü çorbalar, kendi açtıkları hamurla gözleme ve turşuları sundu. Manav tezgahında meyve sebze satan öğrenciler, taş fırında ekmek yaptı, çeşme başında su testisi doldurdu, şark köşesinde ise çiğ köfte yoğurdu.

Etkinlikte yer alan tüm yöresel tezgahlara misafir olup öğrencilerin manilerini dinleyen Balçova İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Atilla, öğrencilerin sunduğu ikramlarını tattı. Miniklerin öğretmenleri Özer Erenler ve Seyhan Koç ise öğrencilerinin Türkiye’nin birçok yöresinden ürünleri hem birbirlerine hem okuldaki diğer öğrencilere tanıttığını söyledi.