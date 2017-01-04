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04 Ocak 2017 10:06

Küçük yüreklerden büyük fedakarlık

Küçük yüreklerden büyük fedakarlık

04 Ocak 2017 10:06

Bornova Anadolu Lisesi (BAL) öğrencileri, derslerindeki başarılarını “Yeni Yıl Yeni Umutlar” isimli sosyal sorumluluk projesi ile taçlandırdı. Öğrenciler, yeni yıl hediyelerini Ege Üniversitesi Çocuk Onkoloji Bölümü’nde tedavi gören küçük kardeşlerine verdi.

"Yeni Yıl Yeni Umutlar" projesi kapsamında, Ege Üniversitesi Çocuk Onkoloji Bölümü’nde tedavi gören çocukları ziyaret eden Bornova Anadolu Lisesi öğrencileri, topladıkları harçlıklarla kıyafet, kırtasiye malzemeleri ve oyuncak alarak lösemi tedavisi gören 45 küçüğün yeni yıla mutlu girmelerini sağladı. Duygusal anların yaşandığı ziyarete Bornova Anadolu Lisesi Müdürü Mahir Dursun, rehber öğretmeni Figen Sarıoğlu, okul aile birliği üyesi Ahmet Akgün, öğrenci okul meclis başkanı Doğa Demirtaş ve gönüllü bir grup öğrenci katılarak hediyeleri teslim etti.



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