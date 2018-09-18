Küçükbaş hayvan hırsızları yakalandı

İZMİR (İHA) – İzmir'in Aliağa ilçesi ve çevresinde organize olarak, köpekleri zehirlemek suretiyle ahırlardan küçükbaş hayvan çalan hırsızlar jandarma ekiplerince yakalandı.

Elde edilen bilgiye göre, Aliağa ilçesi başta olmak üzere, çevre ilçelerde çok sayıda ağılda köpekleri zehirleme suretiyle küçükbaş hayvan çalma olaylarına karıştıkları tespit edilen R.C., R.K., S.T. ve C.T. isimli şahıslar uzun süren takip sonucunda İzmir Jandarma Komutanlığı ekiplerince suçüstü yakalandı.

İddialara göre, şüphelilerin ağıllar bölgesinde önceden keşif yaptıkları, daha sonra ağıl sahiplerini takip ederek uygun zaman ağıla gelerek bekleyen köpeklere zehirli tavukları vererek zehirlendikten sonra ağıldan bulunan küçükbaş hayvanları çalarak araçlara yükledikleri ve olay yerinden uzaklaştıkları öğrenildi.

Jandarmada yapılan sorgularında bugüne kadar bin 630 küçükbaş hayvanın çaldıkları ve birçok hırsızlık olaylarını karıştıkları tespit edilen şüphelilerden R.C., C.T. ve D.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.