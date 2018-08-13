Küçükmenderes Ovası, mısır tarlasına döndü

Hayvancılık sektörünün her geçen yıl büyümesi üzerine, hayvancılık için en önemli yem bitkisi olan mısır üretiminde de son yıllarda dikkat çeken bir üretim artışı yaşanıyor.

Kaymakçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Raşit Tatlı, mısır üretimindeki artışın hayvancılığın gelişimine bağlı olduğunu dile getirerek, "Bölgede slajlık mısır üretimi olmazsa hayvancılık yapılamaz. Üretici, karpuz ve patates gibi fiyat istikrazlığı yaşanan ürünleri terk ederek mısır üretimine yöneldi” dedi. Bölgede son yıllarda erik üretiminde artış gözlendiğini kaydeden Tatlı, "Erik fiyatlarındaki istikrarsızlık da üreticiyi mısıra yöneltti. Şimdi ovadaki tarlalarda yüzde 70 oranında mısır bulunduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

"Mısır, hayvancılık için olmazsa olmaz"

Hayvancılık sektörünün ön plana çıktığı Küçük Menderes Ovasının önemli tarım ürünlerinden olan silajlık mısırda hasat ve ekim döneminin birlikte gittiğini belirten Tatlı, şunları söyledi:

"Mısır, hayvancılık için olmazsa olmaz. Nisan ayında ekilen silajlık mısırlar 100 günlük yetiştirme sürecinin ardından 10 gündür hasat ediliyor. Birinci ürün ekimin ardından yeni bir ekim dönemi geliyor. Şu an fiyatı kiloda 20-25 kuruş arasında değişiyor. Patates, karpuz ekip de tüccar bekleyen üretici, alıcı garantisi bulunan mısırı tarlada satın alıyor."

10 dekarda 60-70 ton silajlık mısır

10 dekarlık bir alanda ortalama 60-70 ton mısır alındığını belirten Tatlı, bölgedeki su sıkıntısının ciddi bir tehlike olduğunu belirterek, “Beydağ Barajı bölge çiftçisinin büyük umudu idi. Fakat baraj suyu geçen yıldan bu yana yeterli olmadı. Bölgemizdeki yağışlar yeterli olmadığı gibi vahşi (salma) sulama yapılması da suyun erken bitmesine neden oluyor. Susuzluğa çözüm bulunamazsa, mısır üretiminde de sıkıntı yaşarız. Baraj suyu bitti. Sondaj çakılmasına izin verilmiyor. Bu sorunun çözüme kavuşturulması gerekir” dedi.

"Kilogram fiyatı 20-22 kuruş"

Tatlı verdiği bilgileri şöyle sürdürdü:

"2018 silajlık mısır sezonumuz açıldığı günden bu yana hareketli günler yaşıyoruz. Fiyatlar tarlada 20-20 kuruş civarında seyrediyor. Nisan ayında ektiğimiz silajlık mısırlarımız hasat edilmeye başlandı. Silajlık mısırımızın bu yıl ki tarladaki kilogram fiyatı 20-22 kuruş. Üreticimizin para kazandığını söyleyebiliriz. Bölgede sonbahar patatesi para ettiği için ikinci ürün mısırda ekim düşüklüğü yaşanır. Bu da mısır silajı piyasasını daha dinç tutuyor. Sezon yaklaşık 5-10 gün daha sürer. Üretimde en çok giderimiz elektrik oluyor. Baraj suyu bitti. Dalgıçlardan sulamada inanılmaz derecede elektrik gideri ödüyoruz.”

Üreticiye 100 lira destekleme

Öte yandan Ödemiş Ticaret Odası verilerine göre 180 bine yakın büyükbaş hayvanın bulunduğu Ödemiş’te 2015’te 800 bin ton olan slajlık mısır üretimi 2017 yılında 900 bin tona yaklaştı. Bu rakamın 2018’de 1 milyon ton civarına çıkması bekleniyor. 2015 yılında 150.000 dekar olan ekim alanının 2018’de 160.000 dekara çıkması bekleniyor. Mısırda dekar başına üreticiye 100 lira da destekleme veriliyor.