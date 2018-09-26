Kudret Çiçekçi: "Yılın en kârlı yatırımı için bu fuar kaçmaz"

Elit Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Çiçekçi, 27-30 Eylül 2018 tarihlerinde Fuar İzmir'de kapılarını açacak olan İzmir Emlak, Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı'nın hem yatırımcılara hem de konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara birbirinden özel fırsatlar sunduğunu ifade ederek, "Karlı bir yatırım ve birbirinden cazip fiyatlarla ev sahibi olmak için İzmir Emlak Fuarı'nı kaçırmayın. Yılın en kârlı yatırımı için bu fuar kaçmaz" dedi

İzmir'in ve Ege Bölgesi'nin en prestijli emlak fuarı, İzmir Property Expo/İzmir Emlak, Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı, Elit Fuarcılık organizasyonu ile 27-30 Eylül 2018 tarihleri arasında Türkiye'nin en büyük ve en modern fuar alanı, Fuar İzmir'de kapılarını açacak. Fuarda 110 firma, yurt içi ve yurt dışından gelecek olan binlerce yatırımcı ve ziyaretçiye 500'ün üzerindeki projelerini sergileme fırsatı yakalarken, fuar ziyaretçileri ise avantajlı ve uygun fiyatlarla konut kampanyalarından yararlanma imkânı yakalayacak. Fuar aynı zamanda önemli etkinliklere de sahne olacak. Dört gün boyunca birçok panel ve söyleşiye sahne olacak fuarın resmi açılış töreni ise 27 Eylül Perşembe saat 14:00'te Fuar İzmir'de gerçekleştirilecek. Fuar, saat 11:00 ile 19:00 saatleri arasında da ziyaretçiler tarafından gezilebilecek.

"Türkiye ekonomisine büyük bir ivme kazandıracaktır"

İzmir Emlak Fuarı'nın yaşanan ‘ekonomik savaşta' başta İzmir olmak üzere ülke ekonomisine yeni bir ivme kazandıracağını ifade eden Elit Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Çiçekçi, ilki düzenlenen fuarın önümüzdeki yıllarda İzmir için çok daha büyük bir önem arz edeceğini söyleyerek, “Bizler her şeyden önce İzmir için yola çıktık. İzmir'de ilk kez böylesine önemli ve kapsamlı bir emlak fuarı, gerçekleştiriyor olmaktan da büyü mutluluk ve onur duyuyorum. Fuarımızı gerçekleştirmeye karar verdiğimiz günden bu güne şunu hep söyledik; İzmir, başta Türkiye'nin 3'üncü büyük şehri olması açısından daha sonra ise ticari ve coğrafi konumu, ulaşım ağının her geçen gün yenilenmesi, kentsel dönüşüm noktasında atılan adımlar, hızlı tren hatları, otoyol projeleri ve en önemlisi de Türk ve yabancı yatırımcıların büyük ilgisi nedeniyle bugün emlak ve gayrimenkul sektörü açısından oldukça önemli bir noktada yer almakta. Böylesine önemli bir döngünün içinde bulunan şehrimizde, ulusal ve uluslararası arenada büyük ses getirecek bir emlak ve gayrimenkul fuarı gerçekleştirmek ticari bir faaliyetten çok, bir hizmet olarak da değerlendirilmeli. İşte bu nedenle ülkemizin içinden geçtiği bu olağanüstü koşullarda böylesine önemli ve kapsamlı bir fuara imza atmak sadece büyük bir sevda ve inançla gerçekleştirilebilirdi. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bu fuar yaşadığımız ‘ekonomik savaşta' bu zor koşullarda başta İzmir olmak üzere Türkiye ekonomisine büyük bir ivme kazandıracaktır. Bu fuar üreticimize umut olacaktır. Kazanan sektör temsilcilerimiz, kazanan İzmirliler ve kazanan en nihayetinde İzmir olacaktır. Ben buradan başta fuarımıza katılan firmalarımız ve temsilcileri olmak üzere bu fuara destek olan, katkı sunan tüm kişi ve kurumlara şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum.Yılın en kârlı yatırımı için bu fuar kaçmaz" dedi.

"Gayrimenkul artık bir ihracat kalemi"

Çiçekçi ayrıca, yabancılara satılan gayrimenkullerin ihracat kalemi olarak değerlendirildiğini ve KDV iadesi de alındığını belirterek, "Gerçekleştireceğimiz fuarımız gayrimenkul sektörünün artık bir ihracat kalemi olduğunu da ortaya koyacaktır. Burada tabii ki bir malı bir yerden bir yere taşıma durumu yok; ancak çok büyük bir finans kaynağını ülkemize taşıma fırsatı yakalamış oluyoruz. Bildiğiniz üzere bugün bir yabancıya satılan gayrimenkul ihracat olarak değerlendiriliyor ve KDV iadesi de söz konusu. Bunun yanı sıra bugün Türkiye vatandaşı olmak için alınacak mülk değerinin 250 bin dolara düşürülmesi de yine konut satışlarını hızlandıracak kanaatindeyim. Daha öncede belirttiğim gibi yaptığımız çalışmalar neticesinde fuarımıza 13 farklı ülkeden yatırım uzmanları gelecek. Ben inanıyorum ki tüm bu gelişmeler ışığında firmalarımız bu yatırımcılarla uzun soluklu ve verimli ilişkiler kurulacak" diye konuştu.

Cazip fiyatlar, kârlı yatırım

Kudret Çiçekçi, İzmirlilerin fuar süresince çok büyük avantajlarla birbirinden güzel projelerde konut sahibi olma imkânı da yakalayacaklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fuarımıza 110 firma, 500'ün üzerinde projeyle katılım sağlayacak. Her biri yaptıkları işler, ortaya çıkardıkları projelerle sektörde söz sahibi olan, kaliteli ve büyük firmalar. Bu firmalar öngörüm odur ki fuarımız boyunca ziyaretçilerimiz ve yatırımcılarımız için kampanya ve fiyatlar noktasında birbirleri ile yarışacaklardır. Tabii bu durum başta İzmirli tüketiciler ve yine İzmir'de gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için de büyük bir fırsat olacaktır. Ben buradan bir kez daha tüm İzmirlilere seslenerek bu fuarı kaçırmamalarını tavsiye ediyorum. Döviz kurundaki değişken hareketlilik, çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkan belirsizlik dönemlerinde kazandıran her zaman gayrimenkul olmuştur. Ben yine bu dönemde en doğru ve kârlı yatırımın gayrimenkul olacağını söylüyorum. Tüm İzmirlileri fırsatlarla dolu fuarımıza bekliyorum."

Güleroğlu: "Tarih yazacağız"

İzmir Emlak Fuarı ile bir açıklama da İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu'ndan geldi. Güleroğlu, 27-30 Eylül 2018 tarihlerinde Fuar İzmir'de bir tarih yazılacağını ifade ederek, "Güzel İzmir'imizde yine bir ilke imza atmaya hazırlanıyoruz. Artık uzun bir süreden beridir heyecanla ve durmaksızın hazırlandığımız fuarımızı gerçekleştirecek olmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. İzmir'de 27-30 Eylül 2018 tarihlerinde bir tarih yazacağız dedik ve o şekilde yola çıktık. Bugün biz bir meşale yaktık. Türkiye'de en çok emlak satışının gerçekleştiği 3'üncü il konumunda olan İzmir'de ilk kez böylesine büyük bir Emlak Fuarı'nı gerçekleştireceğiz. İzmir fuarlar kentidir ve İzmirli fuarları sever. Bu fuarımızla biz İzmirli sektör temsilcileri olarak İzmir'in tanıtımına, turizmine, ekonomisine yani İzmir'e birçok şey katacağız. İnanıyorum ki fuarımıza 50 bin ile 100 bin arasında bir ziyaretçi çekeceğiz. Ve şuna da inanıyorum ki bu fuar önümüzdeki yıllarda da çok daha büyük organizasyonlar ile yapılmaya devam edecek. Bu İzmir için bir milat ve tarih olacak" dedi.

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu ayrıca İzmirlilere de seslenerek, fuar kapsamında firmaların çok cazip fiyatlarla kampanyalar düzenleyeceğini bu kapsamda çok uygun fiyatlarla konut sahibi olmak isteyen tüm İzmirliler ile yurt içindeki ve yurt dışındaki tüm yatırımcıları fırsatlardan yararlanmak için İzmir Emlak Fuarı'na davet ettiklerini belirtti.