‘Kulak kireçlenmesi’ işitme kaybına yol açabiliyor

Ege Sante Tıp Merkezi’nden Kulak Burun Boğaz ve Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ataman Güneri, halk arasında ‘kulak kireçlenmesi’ diye tabir edilen Otoskleroz hastalığı hakkında bilgi verdi. Hastalığın, aslında bir kireçlenme durumu olmadığını belirten Prof. Dr. Ataman Güneri, “İç kulağın kemik kapsülü bölgesinde çok değişik nedenlere bağlı ortaya çıkan yumuşama ve onu takip eden süreçteki katılaşma sonrasında, bu durumun yaşandığı bölgeye bağlı olarak bazı kulak şikayetleri ortaya çıkar. Eğer bu yumuşayıp katılaşma durumu, orta kulak kemikçiklerinin hareketini engelleyecek pencere bölgesindeyse orta kulak kaynaklı bir işitme kaybı; eğer pencere bölgesi dışındaki alanlarda olup da iç kulağın görevini engelleyecek özellikteyse iç kulak türü bir işitme kaybı yapar. Dolayısıyla hastanın hem şikayetleri, hem tanı bulguları, hem de tedavi yolları birbirinden çok farklı olacaktır. Bu hastalık, tam işitme kaybına kadar gidebilir ve hastalığın yerleştiği yere göre çınlama ya da uğultuya neden olabilir” diye konuştu. Prof. Dr. Ataman Güneri, bu hastalığın tedavisi olduğunu vurguladı.

Hastalığın türüne göre operasyon veya işitme cihazı

Kızamık virüsü, flor eksikliği, hormonal dengesizlikler, bir takım bağ dokusu hastalıklarının Otoskleroz hastalığına neden olabileceğini kaydeden Prof. Dr. Ataman Güneri, her hastada gerçek neden ortaya konulup çeşitli tedaviler uygulandığını ifade etti. Prof. Dr. Ataman Güneri, tedavi çeşitleri ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Hastalığın, kemikçikleri engellemesiyle ilgili bir işitme kaybı geliştirirse, ameliyat şansı ile hareket edemeyen kemikçiğin bir protezle değiştirilerek işitme kaybının kazanılması ve işitme kaybının kötüleşmesinin önüne geçilmesi mümkün. İç kulak türü Otoskleroz olduğu zaman ise iç kulak hasarı maalesef operasyonla düzeltilemiyor. Bu yüzden kişinin mutlaka işitme cihazı ile iyileştirilmesi gerekiyor.”

“Beyaz ırk hastalığı”

Otoskleroz için “Beyaz ırk hastalığı” denildiğini belirten Prof. Dr. Ataman Güneri, “Bu hastalıkta, bir takım ailesel ve genetik yatkınlıklar da var. Otoskleroz beyaz ırk hastalığıdır. Siyahilerde, Kızılderililerde pek görülen bir hastalık değildir. Ülkemizde de, Batı Anadolu ve İç Batı Anadolu’da daha yoğun olarak görülür. Hastalık kadınlarda ve 25-35 yaş aralığında daha sık görülür. Otoskleroz’un gerçek nedeni hala ortaya konulabilmiş değil. Bu sebeple korunma şansı olmasa da, örneğin flor eksikliğinin telafi edilmesi ve kızamık hastalığı sırasında ilgili tedavinin yapılmasıyla riski bir miktar azaltmış olabiliriz” ifadelerini kullandı.

Orta kulak Otoskleroz’da cerrahi tedavi

Orta kulak Otoskleroz sonucu gelişen işitme kaybının, cerrahi bir müdahale ile çok rahatlıkla düzeltilebileceğini söyleyen Prof. Dr. Ataman Güneri, “Orta kulak Otoskleroz olan kişilerin, cerrahi tedaviyi tercih etmelerinde yarar var” dedi. Prof. Dr. Ataman Güneri, Otoskleroz ameliyatlarının Ege Sante Tıp Merkezi’nde rutin olarak yapıldığını dile getirdi.