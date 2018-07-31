Kültür Mahallesi’nden Şirince, Maket Köy Ve Alaçatı Gezisi

Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen Kültür Gezileri Aliağalılardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Belirlenen kontenjan dahilinde Kültür Mahallesi Muhtarlığına kayıt yaptıran vatandaşlar günü birlik tur ile İzmir’in en popüler köylerinden olan Şirince, Maket Köy ve Alaçatı yerinde görme imkanı buldu.

Geziye katılanlar Şirince gezisinden sonra Selçuk’ta Nazmiye ve Ayhan Çetin çiftinin çocukluk öykülerinin silinip gitmemesi için kurdukları Maket Köy Müzede, Anadolu köy yaşamı ve geleneklerini bütün ayrıntılarıyla görme şansını buldu. Vatandaşlar ikinci turda ise İzmir’in tarihi taş evleri ve rüzgar sörfüne elverişli plajları ile ünlü Alaçatı’yı gezdi.

Kültür gezileri devam edecek

Kentte yaşayan vatandaşların sosyal hayatına katkı sağlamak, bölge tarihini tanıtmak ve vatandaşları Anadolu’nun farklı kültürleriyle buluşturmak amacı ile gerçekleştirilen Kültür Gezileri devam edecek. Gezilere katılmak isteyen vatandaşlar bağlı bulundukları mahalle muhtarlıklarına müracaat ederek kayıt yaptırabilecek.

“Maddi imkânı olmayan vatandaşlarımız için çaba sarf ediyorum”

Kültür gezilerinden vatandaşların memnuniyet duyduğunu belirten Kültür Mahallesi Muhtarı Muharrem Şen, “Bugüne kadar çok sayıda vatandaşımız muhtarlığa gelerek kültür gezileri için müracaatta bulundu. İki kez Şirince, Maket Köy ve Alaçatı gezilerine katıldık. Vatandaşlarımız farklı bölgelere günübirlik ziyaretler yapma konusunda taleplerde bulunuyor. Özellikle maddi imkânı olmayan vatandaşlarımızın bu gezilere katılmaları yönünde çaba sarf ediyorum” dedi.