Kültür merkezi ve cemevinde sona gelindi

Bu kapsamda Nafiz Gürman Mahallesi’nde inşa edilen ve bölgenin önemli ihtiyacını karşılayacak Aşık Mahzuni Şerif Kültür Merkezi ve Cemevi, son rötuşların ve çevre düzenlemesinin ardından hizmete açılacak.

Bayraklı Belediyesi ilçedeki kültür merkezleri sayısını artırıyor. Nafiz Gürman Mahallesi’nde inşa edilen ve Aşık Mahzuni Şerif ismi verilen kültür merkezi ve cemevi projesi büyük ölçüde tamamlandı. Bin 18 metrekare alanda 4 katlı olarak tasarlanan cemevi ve kültür merkezinde cem salonu, yemekhane, cenaze işlemlerinin yürütülmesi için morg da yer alıyor. Son katı cem salonu olarak yüksek tavanlı tasarlanan merkez ayrıca çeşitli kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

“Desteğimiz sürecek”

Kültür merkezi ve cemevi projesinin büyük bölümünün tamamlandığını ve kısa süre sonra hizmete açılacağını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Her inanca saygı gösteriyoruz. Toplumun hangi kesiminin neye ihtiyacı varsa projelerimizi o doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Bu projelerden biri olan Aşık Mahzuni Şerif Kültür Merkezi ve Cemevi’ni de çevre düzenlemesi ve bina içerisinde kalan son rötuşların ardından hizmete açacağız. Yeni merkezin bahçesine de ünlü halk ozanımız Mahzuni Şerif’in heykelini dikeceğiz. İbadet mekanlarının temizliğinden, bakımına kadar her şeyi belediye olarak üstlenmiş durumdayız. Desteğimiz bundan sonraki süreçte de devam edecek. Yeni merkezimiz ilçemize hayırlı olsun” dedi.