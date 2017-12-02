Kur’an ziyafeti Torbalı’yı mest etti

Torbalı Belediyesi’nin Türkiye’nin önde gelen hafızlarını aynı sahnede buluşturduğu Mevlid’i Nebi isimli program Belediye Kültür Merkezinde yapıldı. Programı Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar görmez başta olmak üzere çok sayıda vatandaş takip etti. Bin 200 kişilik konferans salonunda yer kalmazken, yoğunluktan dolayı vatandaşların bir kısmı programı ayakta izledi. İlahilerin söylendiği, şiirlerin okunduğu gecede 15 Temmuz Şehitleri içi de dualar okundu. Etkinliğe akın eden yüzlerce vatandaş 15 Temmuz Şehitleri’nin hatırasına okunan 200 Hatm’i Şerif duasına “amin” dedi.

Kur’an ziyafetinde; Türkiye Birincisi olan Üsküdar Mihrimah Sultan Cami İmamı Mustafa Altın, Türkiye İkincisi Kadıköy Selami Çeşme Cami Müezzini Şükrü Aslıeren ve Türkiye Üçüncüsü Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Osman Bostancı, ilçe halkına unutulmaz bir Kur’an ziyafeti sundu.

Manevi açıdan tarif edilmez bir programa iştirak ettiklerini ifade eden Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “Halkımızla birlikte çok müstesna bir gece yaşadık. Yüce Allah’ın mübarek kelamını, Türkiye’nin Kur’an-ı Kerim’i en güzel okuyan hafızlarından dinlemek ayrı bir güzellik. Kur’an-ı Kerim’in hoş iklimini iliklerimize kadar hissettik. Ayrıca 15 Temmuz alçak darbe girişimine set olmak için canından geçerek şehitlik mertebesine erişen o mübarek simaları da andık. Vatanın bekası ve milletin birliği için canından geçen aziz şehitlerimizi böylesi anlamlı bir etkinlikle yad etmek çok anlamlı. Varlıklarını ebediyete uğurladığımız şehitlerimize hatmi şerif duaları gönderdik” dedi.