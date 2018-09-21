KURAP İzmir için güç birliği yaptı

Türkiye'de iş seyahatlerinde uzmanlaşmış seyahat acentelerinin birleşerek kurduğu Kurumsal Acenteler Platformu (KURAP), turizmde İzmir için güç birliği yaptı.

Arkas Turizm ve İtaltur ev sahipliğinde gerçekleşen KURAP Eylül Ayı Olağan Toplantısı İzmir'de Arkas Holding'in La Mahzen Restoran Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda kurumsal müşterilere hizmet veren acentelerin genel sorunları görüşüldü. KURAP Başkanı Moris Kohen Kasar, Türkiye'nin coğrafi konumuyla dünyanın merkezi haline geldiğini ve bu sürecin daha uzun yıllar devam edeceğini söyledi. Kasar “Türkiye'nin konumu, 30-40 yıl önceki Zürih-Franfurt konumuna eşit seviyeye gelmeye başladı. 30 sene önce Çin ve Asya'nın önemi bu kadar büyük değildi. Şimdi dünyanın merkezi Doğu'ya kayıyor ve Türkiye bu merkezin tam ortasında. Bunda Türk Hava Yolları'nın da emeği büyük” dedi.

Türkiye'nin dünyanın merkezindeki konumunu uzun yıllar sürdüreceğini vurgulayan Kasar, bunun çok iyi değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Kasar “Dünyada yolcu endeksleri vardır. 1970‘ten 2055 yılına kadar yolcu trafiğinin, ABD'den Avrupa'ya İspanya'ya geldiğini görüyoruz. 2010 yılından itibaren bu trafik Türkiye coğrafyasını da içine aldı ve 2031 yılına kadar da devam edeceğini öngörüyoruz” diye konuştu. Kasar, bu trafiğin en iyi şekilde değerlendirilmesi için İzmir'in de HUB yapılması gerektiğini belirtti.

“İşbirliği hayali gerçekleştirir”

Türkiye'nin dünya ulaşımında birden fazla HUB oluşturmasının hayal olmadığını dile getiren Kasar, “İzmir'in bu HUB'lardan biri olması için milli havayolumuzun da elini taşın altına koyup transit yolcu geçişleri için yerel firmalarla işbirliği yapması gerekli” dedi. KURAP olarak her hava yolu ile ortak çalışma yapmak istediklerini, İzmir'e direkt uçan veya frekansını artıracak her hava yoluna da tam destek vereceklerini belirtti.

Arkas Turizm Genel Müdürü Fatih Mehmet Sarıoğlu ve İtaltur Genel Müdürü Hande Arslanalp ise İzmir'den gerçekleşen direkt uçuşların KURAP üyeleri tarafından desteklendiğini belirterek iş insanların daha fazla destinasyona direk ulaşım imkanına kavuşması için yeni hatların açılmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Toplantıda İzmir uçuşlarına başlamasından dolayı Air Arabia'nın Satış Müdürü Meltem Özkeskin ile İzmir ve ülke turizmine verdiği destekten dolayı Sun Express Satış Müdürü Ece Şenay'a da teşekkür plaketi verildi.