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16 Ağustos 2018 19:03

Kurban Bayramı’nda ulaşıma yüzde 50 indirim

İzmir Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşiminde Kurban Bayramı süresince ulaşımda yüzde 50 indirim yapılması kararı alındı.

Kurban Bayramı’nda ulaşıma yüzde 50 indirim

16 Ağustos 2018 19:03


İzmir Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşimi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sırrı Aydoğan idaresinde başladı. Aydoğan daha sonra başka bir programa katılmak için salondan ayrıldı. Toplantıyı Aydoğan’ın vekili olarak Sıla İlgi Akkaş yönetti. Mecliste Kurban Bayramı süresince ulaşımda yüzde 50 indirim yapılması kararı alındı. Bakanlar Kurulunun ilgili kararı çerçevesinde belediyelerin uyguladığı fiyat tarifesi oturumda oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre İzmir’de belediye denetiminde faaliyet gösteren toplu ulaşım araçlarında havaalanı, Baykuş, Bilet 35, personel ulaşım kartları, oto tahsis ve servis dışı kalma bedeli ve yerleşke öğrenci tarifesi hariç yüzde 50 indirim uygulanacak.


İzmir Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluğunda olan mezarlıklara yönelik belli merkezlerden ve adreslerden kaldırılan otobüs seferleri de ücretsiz olacak. Otobüs saatleri ile ilgili düzenleme de yapılırken kabristan ziyaretlerine gidip gelenlerden ücret alınmayacak.




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