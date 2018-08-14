Kurbanlık hayvan alırken bunlara dikkat

Hareketsiz ya da tepki vermeyen kurbanlıkları almayın. Hareketli, besili ve gözleri canlı bakan hayvanları tercih edin” dedi.

Aliağa Belediyesi Veteriner Hekimi Mustafa Güçlü, kurbanlık seçimi yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi. Güçlü, hayvanların sağlıklı, besili, veteriner sağlık raporu, nakil belgesi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen koruyucu aşıları yapılmış, hayvan kimlik sistemine kayıtlı olanlardan seçilmesi gerektiğini söyledi.

Hayvanın fiziki görünümünde normal dışı bir şey olmaması gerektiğini belirten Güçlü, "Kurbanlık olarak seçilen hayvanın özellikle kulağında küpe olup olmadığına dikkat edilmeli. Sağlıklı bir hayvanın tüy yapısı çok parlaktır. Besisi yerindedir. Hayvanın fiziki görünüşü normal olmalı, vücudunda yara, şişlik, dem bulunmamalı, yuvarlak hatlı olmalıdır. Hastalık daha ziyade zayıf hayvanlarda görülür. Vatandaşlar, hayvanın hasta olabileceğini düşündüğü zaman gerek bize gerekse kesim yerlerinde görev yapacak ilçe tarım müdürlüğünün veteriner hekimlerine müracaat edebilirler. Hayvanın hasta olup olmadığını kontrol ettirebilirler. Özellikle kır danalarını ve alaca danaları satın alınırken 2 yaşından büyük olmalarına dikkat edilmelidir. Satıcılar bazen bu konuda kurnazlık yapıp 2 yaşından küçük danaları satabiliyor. Bir diğer önemli unsur da dişi hayvanlarda görülen gebeliktir. Dişi hayvan satın alırken hayvanın gebe olmadığına dair raporunun olması gerekiyor" dedi.

Aliağa Belediyesi Veterinerleri olarak bayram boyunca kesim yerlerinde denetimlerde bulunacaklarının altını çizen Güçlü, “Kurbanlık hayvan kesimlerinin işinin ehli insanlar tarafından bu iş için belirlenmiş yerlerde yapılması gerekiyor. Kesim yerlerinin temiz tutulması, kesimlerin olabildiğince hijyenik bir ortamda yapılması gerekiyor. Bu konuda veterinerlik olarak bayram süresince Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri ile koordineli çalışacağız. Dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan bir tanesi de kesimin düzgün bir şekilde yapmasıdır. Uygunsuz kesimleri tespit ettiğimiz andan itibaren gerekli cezai işlemleri uygulayacağız” şeklinde konuştu.