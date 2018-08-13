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13 Ağustos 2018 10:44

Küreselleşmeye karşı çizdiler

Seferihisar Belediyesi tarafından düzenlenen uluslararası “Küreselleştiremediklerimizden Misiniz?” konulu karikatür yarışmasına 34 ülkeden 148 karikatürist 477 eserle katıldı.

Küreselleşmeye karşı çizdiler

13 Ağustos 2018 10:44

Yarışmayı Elazığ’dan katılan Gülfidan Özdilek kazandı.



Türkiye’nin ilk Cittaslow’u (Sakin şehir) olan Seferihisar’da, geçtiğimiz yıl yapılan SlowCity konulu yarışmanın ardından ikinci karikatür yarışması “Küreselleştiremediklerimizden Misiniz?” konusuyla düzenledi. Cittaslow, küreselleşmenin insanlar arasındaki iletişimi, kaynaşmayı ve değişimi kolaylaştırmasına karşılık farklılıkların törpülendiği ve tek bir model insan oluşturmaya doğru gittiği ve bunun sonunda dünyada sıradanlığın hakim olacağı bir düzenin oluşmasına karşı mücadele eden şehirlerden oluşuyor. Cittaslow’un önemli felsefelerinden biri olan küreselleşmeye karşı oluşturulan kriterler nedeniyle Seferihisar Belediyesi bu yılki karikatür yarışması konusunu "Küreselleştiremediklerimizden Misiniz?" olarak belirledi.



34 ülke, 148 çizer, 477 eser


Yarışmaya 34 ülkeden 148 karikatürist 477 eserle katıldı. Eserler, Seferihisar Çocuk Belediyesinde toplandı ve oluşturulan jüri tarafından değerlendirildi. Jüri başkanlığını Cumhuriyet Gazetesi Çizeri Kamil Masaracı’nın yaptığı jüride çizerler Menekşe Çam, Ayten Köse, İzel Rozental Eray Özbek’le birlikte Seferihisar Belediye Başkanı ve Cittaslow Türkiye Koordinatörü Tunç Soyer ve Seferihisar Çocuk Belediye Başkanı Selin Ada da yer aldı.



Şampiyon Elazığ’dan


Tek tek incelenen eserlerin ardından Jüri Başkanı Kamil Masaracı sonuçları açıkladı. Yarışmayı Elazığ’dan katılan Gülfidan Özdilek kazandı. İkinci Rusya’dan Vasily Alexondrov olurken üçüncü Azerbaycan’dan Seyran Caferli oldu. Seferihisar Belediyesi Özel Ödülü’nü Almanya’dan katılan Zait Altay, Seferihisar Çocuk Belediyesi Özel Ödülü’nü Bursa’dan katılan Halil Kurtulmuş, Schneidertempel Sanat Merkezi özel Ödülü’nü İran’dan katılan Pooya Abdali almaya hak kazandı.



Katılımcılara teşekkür


Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçen yılın ardından bu yılda yüksek bir katılımla yarışmanın gerçekleştiğini belirterek, “34 ülkeden katılım oldu. Bu, dünyada her geçen gün yayılan Sakin şehirlere olan ilginin de bir göstergesi. Katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Seçimi yaparken oldukça zorlandık. Jüri üyelerimizle birlikte saatlerce eserleri inceledik. Tek tek jüri üyelerimizin her birine değerli vakitlerini ayırıp eserleri değerlendirdikleri için minnettarım. Kazananları tebrik ediyorum” dedi.



Seferihisar’da birer hafta tatil kazandılar


Yarışmanın birincisi Euphoria Aegean Resort&Spa’da bir hafta iki kişilik tatil, ikincisi Club Resort Atlantis’te iki kişilik bir hafta tatil, üçüncüsü Teos Ormancı Tatil Köyü’nde iki kişilik bir hafta tatil kazandı.




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