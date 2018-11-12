Kurs biter bitmez iş buldular

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nın açtığı “Gaz Altı Kaynağı” kursundan mezun olan kursiyerler törenle sertifikalarını aldı. İŞKUR, EBSO, Bornova Seyit Şanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliği ile 160 saat ders alan kursiyerlerden 6'sı, İzmir'in önemli firmalarında hemen işbaşı yaptı.

İş piyasasının nitelikli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nda açılan ‘Gaz Altı Kaynağı' kursundan mezun olanlar, fabrikaların "aradığı eleman" oldu. Kurstan mezun olan 19 kursiyerin Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun Ulusal Yeterlilik Sınavı'na katılması da sağlandı. Bu sınavdan da başarıyla çıkan kursiyerlerden 6'sı İzmir'in önde gelen sanayi firmalarında hemen iş başı yaptı.

İŞKUR, EBSO, Bornova Seyit Şanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliği ile Haziran ayında başlayan 160 saatlik “Gaz Altı Kaynağı” kursu, Bornova Seyit Şanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kaynak atölyesinde verildi. Kursta kullanılan tüm malzemeler İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanırken, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun açtığı Ulusal Yeterlilik sınava katılabilmek için kişi başı harç bedeli olan 600 TL'lik ödemeyi ve kurs sonunda yüzde 20 iş garantisini de ESBO üstlendi. İŞKUR ise kursiyerleri meslek hastalıklarına ve iş kazalarına karşı sigortaladı; günlük cep harçlıklarını karşıladı.

Meslek Fabrikası marka oldu

Meslek Fabrikası'nda düzenlenen sertifika töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, “İşsizliği azaltmak, şehrimizin tarım, hizmet, turizm, sanayi sektörünün ihtiyacını karşılamak, aranan elemanı sağlamak üzere çalışmalar yürütüyoruz. Bunu yaparken de çeşitli kurumlarla iş birliği yapıyoruz. Başarılı bir sonuç aldık. Meslek Fabrikası artık İzmir'de bir marka oldu. Temel amaç sadece insanlara iş bulmak, onları meslek sahibi yapmak ve işyerlerinin aradığı elemanı yetiştirmek” dedi.

EBSO İş Geliştirme ve Meslek Komiteleri Müdürü Levent Narin ise, “Oda alarak ana hedefimiz, imalat sektöründeki ara eleman ihtiyacını karşılamak. Gaz Altı Kaynağı kursundan mezun olan kursiyerlerin tamamı Mesleki Yeterlilik Sınavı'nda başarılı oldu. İstihdamlarını da sağladık. Çok mutluyuz. Hepimiz bir araya gelince böyle güzel sonuçlar alıyoruz” diye konuştu.

Yeni bir meslek, yeni bir hayat

Kursu başarıyla tamamlayan ve hemen ardından işe giren kursiyerlerden Mehmet Öztürk, “Demir doğrama işiyle uğraşırken Ocak ayında işten çıkarıldım. İş bulurum diye düşündüm ama firmalar elektrik kaynağı yerine gaz altı kaynağı elemanı ihtiyaçları olduğunu söylediler. Ben de İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'ndaki kursa katıldım. Bu alanda hiçbir bilgim yoktu. Ama kısa sürede öğrendim. Şimdi çok köklü bir firmada işe başladım” dedi.

Yine kurs sonrası iş sahibi olan Serkan Aksungur, 32 yaşında olduğunu ve daha önce garsonluk yaptığını belirterek, “Gece çalışıyordum ve çok uzun süre ayakta kalıyordum. Bir arkadaşımın tavsiyesi ile bu kursa katıldım. Daha önce hiç tecrübem yoktu. Bana çok faydası oldu. Yeni bir mesleğe geçiş yaptım. Zor oldu ama çok güzel oldu” diye konuştu.

Kursu bitirdikten hemen sonra işe başladığını söyleyen 34 yaşındaki Bahadır Ceylan ise, “Her işin zorluğu vardır. Ben şimdi bu işi severek yapıyorum. 160 saatlik sürede, 20 gün içinde güzel bir mesleğim oldu. Şu anda mesleğimi daha da geliştiriyorum” dedi.