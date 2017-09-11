Kurs keyfini kaçırmayın

Bağlamadan tiyatroya, satrançtan seramiğe kadar toplam 20 branşta düzenlenecek kurslara başvurular 29 Eylül’e kadar devam edecek. Konaklıların ücretsiz kayıt yaptırabildiği kursların eğitimleri belediyenin üç kültür merkezinde, Konak İlçe Halk Eğitim Merkezi’nden gelen uzman eğitmenler tarafından verilecek.

20 branşta eğitim var

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi görmesi beklenen kurslar Konak Belediyesi’nin Alsancak Türkan Saylan, Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek ve Güzelyalı Kültür Merkezleri’nde düzenlenecek. Katılımcıların ilgi alanlarına göre başvuru yapabildiği kurslar arasında dans, bale, tiyatro, gitar, resim, fotoğrafçılık, çocuk korosu, bağlama, satranç, vitray, çini ve seramik gibi 20 farklı branş yer alıyor. Sanat kurslarının yanı sıra Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği korolarına da başvurular alınıyor. Çocuk ve yetişkin kategorilerinde düzenlenen kurslar arasında bu yıl ilk kez ağaç yakma ve çocuklar için heykel yapımı kursu da bulunuyor.

Tamamı ücretsiz

Kontenjan sınırı olan kurslara kayıt için başvurular 29 Eylül’de sona erecek. Kurslara katılmak isteyen vatandaşların vakit kaybetmeden Konak Belediyesi’nin kültür merkezlerine başvuru yapmaları gerekiyor. Hiçbir ücretin alınmadığı kurslara kayıt yaptıracakların ilgili merkezlere nüfus cüzdanı fotokopileri ile başvurmaları yeterli olacak. 7’den 70’e her yaştan vatandaşın başvurabildiği kurslar hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar mesai saatleri içerisinde Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi ( 422 52 36), Güzelyalı Kültür Merkezi (224 24 30) ve Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’ni (262 99 84) telefonla arayarak gerekli bilgiye ulaşabilirler.