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27 Mayıs 2018 10:55

Kursiyerlerin yetenekleri göz doldurdu

Konak Belediyesinin her yıl binlerce kişiyi ağırlayan kültür merkezlerindeki kurslar sezonu tamamladı.

Kursiyerlerin yetenekleri göz doldurdu

27 Mayıs 2018 10:55

Bu yıl da resim, heykel ve el sanatları kurslarını başarıyla bitiren kursiyerler edindikleri becerileri düzenlenen yıl sonu sergisiyle görücüye çıkardı. 7’den 70’e her yaştan kursiyerlerin el emekleri büyük beğeni aldı.



Konak Belediyesinin Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek, Güzelyalı Nazım Hikmet ve Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açılan kurslarına katılan kursiyerlerin eserleri açılan yıl sonu sergilerinde görücüye çıktı. Güzelyalı Nazım Hikmet ve Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek Kültür Merkezlerinde düzenlenen sergilerde kursiyerlerin bir sezon boyunca edindikleri yetenekler ışığında yaptıkları göz alıcı eserler sergilendi. Yetişkin ve çocuk olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen sergilerde birbirinden güzel el emeği eserler yer aldı. Sergiye katılanlara Konak Belediyesi tarafından katılımcı sertifikasının yanı sıra Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk kitabı armağan edildi.




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