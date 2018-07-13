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13 Temmuz 2018 14:19

Kurtarılan 18 göçmen Çeşme’de, operasyon sürüyor

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarındaki Boğaz Adasında mahsur kalan 25-30 kişilik göçmenler grubundan kurtarılan 18 kişi, Çeşme ilçesine getirildi.

Kurtarılan 18 göçmen Çeşme’de, operasyon sürüyor

13 Temmuz 2018 14:19

Yaralı olanların 112 ekibi tarafından tedavileri yapılırken, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan göçmenler, Çeşme ilçesi açıklarındaki Boğaz Adası güzergahında havanın bozuk olması sebebiyle mahsur kaldı. Mahsur kalan göçmenler, sahil güvenlik ekipleriyle temasa geçti ve hemen kurtarma operasyonu başladı. Hemen bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Hava destekli operasyonda, bölgeye intikal eden ekipler, göçmenleri kurtarmak için canını dişine kattı. Göçmenlerin bir kısmı ise Boğaz Adasına sığındı.



18 kişi kurtarıldı, İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı


Hızlı bir şekilde kurtarılan göçmenlerden bir kısmı, Ulusoy tır deposuna helikopterle getirildi. Yaralı olanlardan bazıları, hazır bulunan 112 Acil servis ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Operasyonun bölgede devam ettiği belirtilirken, İçişleri Bakanlığı da operasyona ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, "İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarındaki Boğaz Adası’nda mahsur kalan göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 34 göçmenden 5’i çocuk 13 yetişkin olmak üzere toplam 18 kişi kurtarıldı, kurtarma çalışmaları devam ediyor" denildi.




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