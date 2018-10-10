Kurtulmak için 28 saat yüzdü

İzmir'in Karaburun ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu yaşanan faciada ölü sayısı 8'e çıkarken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tam 28 saat üzerindeki can yeleği sayesinde yüzerek karaya çıkıp kurtulan Iraklı kadının emniyetteki ifadeleri ise sürüyor.

İzmir'in Karaburun ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin su alıp batması sonucu, 35 kişiden 8'i hayatını kaybetti. Teknede olan diğer kişiler için Sahil Güvenlik ekipleri denizden, jandarma ve emniyet birimleri de karadan çalışma sürdürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, "İfade veren göçmen dışında 6 düzensiz göçmenin karada, 2 düzensiz göçmenin ise denizde olmak üzere toplam 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp olduğu değerlendirilen yaklaşık 25 düzensiz göçmenin bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyetlerine halen devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Emniyetteki ifadesi devam ediyor

Öte yandan, dün saat 23.54'te üzerinde can yeleği bulunan ve bütün kıyafetleri ıslak olan Irak uyruklu bir kadın, Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığına ulaşarak yardım istedi. İfadesinde 8 Ekim tarihinde saat 20.00 sularında bir tekne ile denize açıldıklarını, tekne içerisinde yaklaşık 35 kişi olduklarını, denize açıldıktan kısa bir süre sonra teknelerinin su alarak battığını ve kendisinin denizde sürüklenerek Kuyucak Plajı'ndan karaya çıktığını söyledi. Diğer şahısların ise kaybolduğu bilgisini verdi. Kadın, Karaburun İlçe Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından Karaburun İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyet önünde kadının olay sırasında üzerinde bulunan giysileri ve can yeleği dikkat çekerken, Irak uyruklu düzensiz göçmenin emniyetteki ifadesi devam ediyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir korvet, iki bot ve uçakla hem denizde hem de havada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Jandarma ve emniyet birimleri de karada çalışmalara destek veriyor.