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Kurtuluş gecesi coşkuyla aydınlandı

11 Eylül Foça’nın kurtuluşunun 96.

11 Eylül Foça'nın kurtuluşunun 96. yıl dönümü Buray konseri ve fener alayı ile kutlandı.



Popüler müzik yıldızı Buray, 11 Eylül Foça'nın kurtuluş gününde Foça Demokrasi Meydanı'nda sahne aldı. Alanı dolduran binlerce vatandaş, tüm şarkılara büyük keyifle eşlik etti. Buray konserinden önce sahne alan ‘Şovmen Hakan Doğanay' ve ekibinin gösterisi de büyük alkış aldı. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Buray'a teşekkür plaketi takdim ederek, üzerinde isminin yazılı olduğu Foça Belediyespor forması hediye etti. Öte yandan konserden önce düzenlenen fener alayına katılan çok sayıda vatandaş, ellerinde taşıdıkları meşalelerle geceyi aydınlattı. Büyük Türk bayrağı ve Atatürk posterini ellerinde taşıyan Foçalılar marşlar söyleyerek yürüdü.

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