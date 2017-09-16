Kurtuluş günü anısına masa tenisi turnuvası

yıldönümü anısına 16-17 Eylül 2017 tarihlerinde düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası çekişmeli maçlara sahne oluyor.

Yeni Foça’daki Çok Amaçlı Salon’da yapılan turnuva; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) İl Temsilciliği ve Foça Belediyesi’nin işbirliğiyle düzenleniyor. ‘9 Eylül İzmir’in Kurtuluş Günü Kupası’nın Yeni Foça’da düzenlemesinden dolayı çok mutlu ve gururlu olduklarını ifade eden Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, ‘‘Bu çok anlamlı organizasyonun ilçemizde gerçekleşmesini sağlayan; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, Türkiye Masa Tenisi Federasyonumuza ve sponsor firmalarımıza çok teşekkür ediyorum. Hakemlerimize kolaylıklar ve sporcularımıza başarılar diliyorum. Tüm sporseverleri, Yeni Foça Amaçlı Salon’a davet ediyoruz’’ dedi.

İki gün sürecek

Müsabakaların başlamasından önce yapılan açılış törenine Foça Belediyesi Meclis Başkan Vekili Serdar Necdet Tunçbay, TMTF Ege Bölge Sorumlusu Ali İnan, İzmir İl Temsilcisi Yeşim Akdeniz, sponsor firma temsilcileri, hakemler, sporcular ve sporseverler katıldı.

İki gün sürecek turnuvada, Ankara, Aydın, Bursa, İzmir, Manisa ve Muğla’dan katılan 160 sporcu; tek erkeklerde ‘12 yaş ve altı, 13-18 yaş, 19-39 yaş, 40-59 yaş ve 60 yaş ve üstü’ - tek kadınlarda ‘12 yaş ve altı, 13-29 yaş, 30 yaş ve üstü’ ve ‘çiftler’ kategorilerinde maçlar yapacak.