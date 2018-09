Kurtuluş gününde fuarda renkli görüntüler

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen, Folkart'ın ana sponsor olduğu 87. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) üçüncü gününde de yoğun ilgi gördü.

İzmir'n kurtuluş günü 9 Eylül'ü Kültürpark Fuar Alanı'nda kutlayan on binlerce İzmirli, farklı noktalarda kurulan sahne ve alanlarda fuar katılımcıları doyasıya eğlendi. Ünlü rock grubu “Adamlar”ın izlemeye gelen hayranları konser alanını doldurdu. Onbinlerce kişi Adamlar Grubu'nun konserini izledi. Folkart Academy öğrencilerinin sergilediği Güle Güle Kabare de yoğun ilgi gören gösterimler arasında yer aldı.

Folkart Academy ile Açıkhava'da kabare keyfi

Kandemir Konduk tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Bora Severcan'ın yaptığı Folkart Academy Özel Yetenek Sınıfı öğrencileri ve ünlü oyuncu Volkan Severcan'ın kadrosunda olduğu “Güle Güle Kabare” Açıkhava Tiyatrosu'nda ilk günkü gösterisini sergiledi. Şarkılı, danslı, müzikli Güle Güle Kabare 10 Eylül tarihinde Atatürk Açıkhava Tiyatrosunda seyirci ile buluşmaya devam edecek. Güle Güle Kabare'nin Açıkhava Tiyatrosu'ndaki ilk gösterimine Gazeteci -Yazar Hıncal Uluç'ta katılarak, oyunu izledi.

İsmet İnönü'de "Aşk Halleri"

30 yıllık bir aşk hikayesini anlatan ve ünlü oyuncu Burak Sergen ve Zuhal Olcay'ın ustalıkla sahnelediği “Aşk Halleri” Folkart sponsorluğunda İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde sahne aldı. Aşk Halleri'ni izlemeye gelenler zaman zaman duygusal anlar yaşadılar. Geçen süreye rağmen aşkın hala devam edebileceğini gösteren oyun salonu dolduran izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Oyun öncesinde açıklama yapan ünlü oyuncu Burak Sergen, İzmir Enternasyonal Fuarı'nın önemli bir organizasyon olduğunu, çocukluğundan beri fuarı bildiğini ve gidip geldiğini söyledi. Büyük ve prestijli şirketlerin bu tarz organizasyonlar yapmalarının sanatçılar adına gurur ve onur verici olduğunu söyleyen Sergen, “Sanatın bulunduğu her platformda insanlara bir kere doğru yaşamayı, doğru düşünmeyi ve skalanın çok geniş bir vizyonda açılmasını, öyle düşünülmesini sağlıyor. Buna ön ayak

olanları da ben her zaman takdirle karşılıyorum. Bu sebeple de en başta Folkart'ı tebrik ediyorum” dedi.

Adamlar rock sahnesini dolup taşırdı

Folkart sponsorluğundaki Rock Sahnesinin ikinci konuğu ise son dönemin popüler grubu Adamlar oldu. “Eski Dostum Tankla Gelmiş" albümüyle dikkat çeken, ardından 2016 yılında çıkardıkları ”Rüyalarda Buruşmuşuz” adlı ikinci albümleri ile hayran kitlesini artıran Adamlar, 87. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın en renkli ve coşkulu konserlerinden birini verdi. Grup, her yaş grubundan hayranlarının saatler öncesinden Rock Sahnesi alanına geldikleri konserde “Kapısı Kapalı”, “Acının İlacı”, “Rüyalarda Buruşmuşuz” “Orda Ortada”, “Tın Tın” gibi en sevilen şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık 1 saat süren konser izleyicilerden tam not aldı.

Mogambo'da Alpay

Mogambo Caz Geceleri'nin ikinci konseri duayen sanatçı Alpay'ın sahne almasıyla devam etti. Yılların eskitemediği ve unutulmaz şarkıları eşsiz sesiyle yorumlayan usta sanatçı Alpay, dillere pelesenk olmuş, yıllara meydan okuyan şarkılarını konsere gelen sevenleri için seslendirdi.

Fuarın adrenalin noktası free fal

Folkart sponsorluğunda kurulan Free Fall alanından atlayarak heyecan yaşamak isteyen fuar ziyaretçileri, atlama saatinden önce uzun kuyruklar oluşturmaya devam etti. Fuar alanın en merak edilen ve dikkat çekici alanlarından biri olan Free Fall alanında 4 metre yükseklikten atlayan maceraperestler istedikleri adrenalini yaşamış oldular. 18:00 - 19:30 arası Free Fall alanında serbest atlayış yapan ziyaretçilerin ardından ise 19:30'da akrobatlar hazırladıkları koreografilerini kendilerini izlemeye gelenlere sundular.

Palyaço ve sokak gösterileri devam ediyor

Dünyanın farklı yerlerinden 87. İEF'ye gelen performans ve gösteri sanatçıları her yaştan ziyaretçiye birbirinden eğlenceli ve farklı gösterilerini sunmayı fuarın üçüncü gününde de sürdürüyor. Kültürpark fuar alanı içerisinde dört farklı alanlarda kurulan sokak gösterileri sahnesi her geçen gün fuar ziyaretçilerinden daha fazla ilgi görüyor. Folkart sponsorluğundaki Palyaço Sahnesi'nde Luther Bangert ve Mr. Copini minik ziyaretçileri kendilerine hayran bıraktı. Kültürpark alanı içerisinde 4 farklı noktalara kurulan Sokak Gösteri sahnelerinde ise Otto Il Bassotto, Vınly Burns, Raoul Gomiero, Melon The Human, Flyıng Dutchman, Toni Smith, Demenzio Show, Tavo Tavinsky, Dıogo Alvares, Cronopia,

Paolo Pıludu, Great Wolynski, Funny Kito, Grete Gross, Circo Puntino ve Mencho Sosa ilgiyle izlenen gösteri ve şovlarını sergiledi.