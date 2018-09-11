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Kurtuluş kahramanları unutulmadı

Karşıyaka Belediyesi, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96.

Karşıyaka Belediyesi, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümünde, gazeteci-yazar Yaşar Aksoy'u Karşıyakalılarla buluşturdu. “İzmir'in Kurtuluşu ve Tam Bağımsızlık” konulu söyleşiye yaklaşık 300 kişi katıldı. Aksoy, kurtuluş savaşı zamanında yaşananları ve bağımsızlık mücadelesindeki kahramanlık hikayelerini paylaştı.


Latife Hanım Köşkü Anı Evi Müzesinde gerçekleşen söyleşiye konuşmacı olarak katılan gazeteci-yazar Yaşar Aksoy, Kurtuluş Savaşı'nın sadece Yunan ordularına karşı yapılmadığını, tüm emperyalist güçlerle aynı anda mücadele edildiğini ve başarıya ulaşıldığını söyledi. Aksoy, “2019, Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcının 100. yılı olacak. Bu süreçte hepimize önemli görevler düşüyor. Sanki 100 yıl öncesini yaşıyormuş gibi emperyalizmle mücadeleyi sürdürmeliyiz” dedi.


Konuşmasında, Kurtuluş Savaşı süresince hayatını hiçe sayarak mücadele veren kahramanları anlatan Aksoy; İzmir'e Türk askerlerinin ilk girişinde yaşanmış olayları, yaşayanlardan dinlediği şekliyle aktardı. Yaşar Aksoy, İzmir'in kurtuluş gününde bir ailenin evinde elle dikilen, daha sonra kendisine hediye edilen Türk bayrağını da koruması için Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi Ahmet Diker'e emanet etti.



Destan sahnelendi


Etkinlikler kapsamında, Samsun Sanat Tiyatrosu Sanatçısı Yaşar Gündem tarafından, Nazım Hikmet'in kaleme aldığı Kuvayı Milliye Destanı adlı oyun da sahnelendi. Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosunda ücretsiz olarak sergilenen oyun büyük beğeni kazandı ve ayakta alkışlandı.



“Unutmayacağız”


Kurtuluş Savaşı kahramanlarını asla unutmayacaklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ülkemizi düşmanlardan temizlerken gösterdikleri mücadele, bizlere hala ışık olmaktadır. Atatürk'ün gösterdiği yolda ülkemizin birlik ve beraberliği için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

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