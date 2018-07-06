Kurtuluş Mahallesi sakinlerinden Şirince ve Maket Köy ziyareti

Aliağa Belediyesi Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürlüğünün organize ettiği, kontenjan ve kayıtlarının ise muhtarlıklarca belirlendiği geziler kapsamında, Kurtuluş Mahallesinden 45 vatandaş, İzmir’in Selçuk İlçesinde bulunan ve Türkiye’nin en önemli turistik köylerinden olan Şirince’yi ziyaret etti.

Kurtuluş Mahallesi muhtarlığından talepte bulunarak kayıt yaptıran 45 vatandaş, günü birlik tur ile Şirince’yi gezdi. Ardından ise Anadolu köy yaşamı ve geleneklerini bütün ayrıntılarıyla anlatıldığı Maket Köyü ziyaret edildi. Gezi süresince vatandaşlara yardımcı olan ve ihtiyaçlarının karşılanması için milletin ekibinden iki personelde görev yaptı. Vatandaşlara gidiş ve dönüşlerde yiyecek ikramlarında da bulunuluyor. Mahalle sakinleri olarak gezilerden memnuniyet duyduklarını belirten Kurtuluş Mahalle Muhtarı Mehmet İşlek, “Kültür gezilerine olan talep gün geçtikçe artıyor. Her gün yeni bir kayıt alıyoruz. Aldığımız kayıtları belediyenin ilgili birimlerine de iletiyoruz. Vatandaşlarımız Şirince ve Maket Köy gezisi dışında farklı bölgeleri de ziyaret etmek istiyor. Önümüzdeki günlerde İzmir’in farklı tarihi bölgelerine de geziler düzenlenecek” dedi.

Kentte yaşayan vatandaşların sosyal hayatına katkı sağlamak, bölge tarihini tanıtmak ve vatandaşları Anadolu’nun farklı kültürleriyle buluşturmak amacı ile gerçekleştirilen kültür gezilerinin devam edeceği kaydedildi. Gezilere katılmak isteyen vatandaşların bağlı bulundukları mahalle muhtarlıklarına müracaat ederek kayıt yaptırabileceği de duyuruldu.