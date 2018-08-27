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27 Ağustos 2018 11:01

Kurtuluşa ve barışa özel kutlama

İzmir’in kalbi Konak’ta bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı, 1 Eylül Dünya Barış Günü ile 9 Eylül İzmir’in işgalden kurtuluşu iki farklı noktada düzenlenecek iki ayrı halk konseriyle kutlanacak.

Kurtuluşa ve barışa özel kutlama

27 Ağustos 2018 11:01



Konak Belediyesinin ‘Kurtuluş Coşkumuz, Barış Sevdamız Hep Sürecek’ sloganıyla duyurduğu konserler aracılığıyla hem 30 Ağustos ile 9 Eylül’ün zafer coşkusu hem de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Yurtta barış, dünyada barış’ sözüne vurgu yapılarak 1 Eylül Dünya Barış günü kutlanacak.



Alsancak’ta Manuş Baba rüzgarı esecek


Konak Belediyesinin bağımsızlık ve barış temalı konserlerinin ilkinde son dönemin popüler isimlerinden Manuş Baba sahne alacak. 4 Eylül Salı günü Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenecek konser saat 21.00 de başlayacak. Çıkardığı ‘Dönersen ıslık çal’ albümü ile büyük beğeni toplayan ve çok yönlü müziğinde geleneksel seslerden ilham alan sanatçı sevilen şarkılarını İzmirliler için seslendirecek.



Yıllara meydan okuyan şarkılar


Konserlerin ikincisi ise 6 Eylül Perşembe günü düzenlenecek. Göztepe Denizatı Parkı’nda saat 21.00’de başlayacak konserde yıllara meydan okuyan şarkılarıyla gönüllerde taht kurmuş Grup Yeni Türkü İzmirli müzikseverlerle buluşacak. Grup, sevilen şarkılarını Göztepe sahilden seslendirecek. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, tüm İzmirlileri hem Manuş Baba hem de Yeni Türkü konserine davet etti. Eylül ayının ilk haftası gerçekleşecek konserlerin taşıdığı anlamın büyük olduğunu dile getiren Pekdaş, “Kurtuluş coşkumuzu ve barışa olan inancımızı bir kez daha vurgulayacağımız müzik şölenlerine tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.




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