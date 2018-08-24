Kuru incir ihracatında tarihi rekor

Türkiye’nin kuru incir ihracatında bugüne kadarki en yüksek rakam, 2013-14 sezonundaki 76 bin 901 ton karşılığı 253 milyon dolardı.

Kuru incir ihracatı tarihi rekora imza atarken, 2017-18 sezonunu 261 milyon dolarlık ihracatla kapatan kuru kayısı ihracatını da uzun yıllar sonra geçmeyi başardı. 2010-11 sezonunda Türkiye 398 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç ederken, aynı sezonda kuru incir ihracatı 171 milyon dolardı. Sonraki yıllarda kuru kayısının ortalama ihraç fiyatı kan kaybederken, kuru incir ihracatının ihraç fiyatı sürekli arttı ve 2017/18 sezonunda kuru kayısı ihracatını geride bıraktı.

"Kuru incirdeki başarı üzüm ve kayısı ihracatında örnek olsun"

Kuru incir ihracatında yakalanan başarının çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru kayısı ihracatına örnek olması dileğinde bulunan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, döviz kurlarının aşırı dalgalandığı süreçte Türk ihracatçılarını soğukkanlı hareket etmeye davet etti.

Çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısının prestij ürünler olduğuna dikkati çeken Celep, "Kuru incirin dünya genelinde muadili olan hurma, erik gibi ürünlerin fiyatları 8-10 dolar seviyesinde. Kuru üzümde ise şu anda dünyada en ucuz Türk üzümü. Amerikan üzümü tonu 3 bin 500 dolardan, Güney Afrika, Avustralya, Arjantin, Şili üzümleri ise 2 bin 200-2 bin 800 dolar seviyelerinde satılırken, bizler bin 500-bin 700 dolar seviyelerinden ancak satabiliyoruz. Türk ihracatçısı kendi kendine fiyat rekabeti yapmamalı, ürünlerimizi satmak yerine, katma değerli pazarlamak hedefimiz olmalı" diye konuştu.

Kuru incirde 2018-19 rekoltesinin 80 bin ton olarak tespit edildiği bilgisini veren Celep, şöyle devam etti:

"Kuru incirimiz 100 bin ton olsa bile kolaylıkla pazarlayabiliriz. Özellikle Uzak Doğu’da Türk incirine artan bir ilgi var. Uzak Doğu pazarı başta olmak üzere yeni pazarlarla 2023 yılı ihracat hedeflerimize ulaşmak için çalışıyoruz."

Kuru incir ihracatında Fransa zirvede, Almanya ve ABD takipçisi

Türkiye’den 2017-18 sezonunda en fazla kuru incir ihracatı 39 milyon dolarlık tutarla Fransa’ya yapıldı. Fransa’yı 32,6 milyon dolarlık kuru incir ihracatı ile Almanya izledi. Amerika Birleşik Devletleri ise 32 milyon dolarlık Türk inciri tercih etti.

Kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı ihracatı 1 milyar dolara koşuyor

Kuru meyve sektörünün ana ihraç ürünü çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı 11 Ağustos itibariyle 267 bin ton karşılığı 432 milyon dolar olurken, kuru incir ihracatı 62 bin ton karşılığı 268 milyon dolara ulaştı. Kuru kayısı ihracatı ise 95 bin ton karşılığı 261 milyon dolar oldu. 3 üründen Türkiye, 960 milyon dolar elde etti. Kuru kayısı ihracatında 2017-18 sezonu tamamlanırken, kuru üzüm ihraç sezonu 31 Ağustos’ta, kuru incir ihraç sezonu ise 26 Eylül’de sona erecek. Kalan sürede yapılacak ihracatla 3 ürünün toplam ihracatının 1 milyar dolar sınırını aşması hedefleniyor.