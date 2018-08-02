Kuru meyvede ihracat hedefi için URGE Projesi devrede

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Türk Kuru Meyve Sektörünün 2023 yılı için ortaya koyduğu 3 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için Ticaret Bakanlığının desteğiyle, ’Turkish Dried Fruits URGE Projesi’ne start verdi. Projeyle Türkiye’nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu, geleneksel ihraç ürünlerinden Çekirdeksiz Kuru Üzüm, Kuru Kayısı ve Kuru İncirde katma değerli ürün ihracatını arttırmak, üretim süreçlerini iyileştirmek ve Türk Kuru Meyve Sektörünün 2023 yılı için ortaya koyduğu 3 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak amaçlanıyor. Bütçesi 3 milyon doların üzerinde olan ‘Turkish Dried Fruits URGE Projesi’nde devlet yüzde 80’ini üstleniyor. Yüzde 20 ise projede yer alan 21 firma karşılıyor. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, Turkish Dried Fruits URGE Projesi’nin Türk Kuru Meyve Sektörüne sağlayacağı katkıları anlatmak için basın toplantısı düzenledi. Turkish Dried Fruits URGE Projesi’ne danışmanlık hizmeti verecek olan Albert Solino Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri firmasından Danışmanlar Erden Tüzünkan ve Kadir Ayaz da toplantıda yer alarak projede nasıl bir rol üstleneceklerini anlattı.

Toplantıda 3 yıl süreli projenin yol haritasını oluşturacak ’İhtiyaç Analizi’ faaliyeti çalışmalarına start verdiklerini açıklayan Celep, proje kapsamında sektörlerinin en önemli ürünleri olan, üretim ve ihracatında dünya lideri oldukları Çekirdeksiz Kuru Üzüm, Kuru İncir ve Kuru Kayısının daha katma değerli ihracatı için çalışmalar gerçekleştireceklerini belirtti.

URGE Projesiyle yol haritası

Son 5 yıldır kuru meyve ihracatının 1,3-1,4 milyar dolar düzeylerinde tıkanmış durumda olduğunu dile getiren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, ihracat miktarın da 450 bin ton civarında seyrettiğini söyledi. 2023 yılı ihracat hedefi içinde kuru meyve sektörüne düşen paydan her geçen gün uzaklaşıldığını dikkat çeken Celep, Türkiye’de üretilen ortalama 70 bin ton kuru incirin yüzde 85-90’ını, ortalama 140 bin ton kuru kayısının yüzde 90’ından fazlası, ortalama 300 bin ton çekirdeksiz kuru üzümün yüzde 85’inin ihraç edildiğini dile getirdi. Sektörün sahip olduğu potansiyelden daha verimli bir şekilde faydalanması için yürütme oldukları faaliyetlerden birisinin de URGE projesi olacağını vurgulayan Celep, “Bu projeye ayrı bir önem vermemizin nedeni iş birliğini zorunlu kılmasıdır. Proje üyesi firmalarımızla omuz omuza vererek önce ortak sorunlarımızı tespit edeceğiz ve üç yıllık bir yol haritası ile bu sorunlara yine ortaklaşa çözümler geliştireceğiz. Startını vereceğimiz İhtiyaç Analizi faaliyeti ile 21 üye firmamızı Danışman firmamızla işletmelerinde derinlemesine inceleyeceğiz ve bu incelemeleri ulusal ve uluslararası sektör verileri ile harmanlayarak özelden genele tüm süreçleri göz önünde bulunduran nokta atışı hedeflere sahip bir yol haritası oluşturacağız” diye konuştu.

“Uzak doğu ülkelerine özel bir önem atfediyoruz”

Projeyi 2 temel hedef doğrultusunda oluşturduklarını aktaran Celep, “Bunlardan birincisi işletmelerimizi daha verimli ve düşük maliyetli bir yapıya dönüştürmek ve daha katma değerli ürün üretecek hale getirmek. İkincisi ise daha kaliteli ve katma değerli ürettiğimiz ürünlerimizi sadece mevcut pazarlarımızda değil potansiyel barındıran ancak yeterince değerlendiremediğimiz yeni pazarlara ihraç etmektir. Bu noktada Uzakdoğu ülkelerine özel bir önem atfediyoruz. Zira Uzakdoğu ülkelerini geleceğin değil, bugünün pazarları olarak görüyoruz. Bunda yüksek nüfus oranları ve sürekli artan kişi başı gelirleri ve değişen tüketim alışkanlıklarının önemli bir payı vardır. Bu hedeflere ulaşmak için öncelikle firmalarımızın mevcut üretim maliyetlerini yüzde 15 - 20 oranında düşüreceğini öngördüğümüz yalın üretim anlayışının işletmelerimizce benimsenmesini sağlayacak bir danışmanlık faaliyeti gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Yalın üretim felsefesinin işletmelerde hakim kılınması sayesinde sektörel anlamda gözle görülür bir değişimin yaşanacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Çözüm katma değerli ürün

Başkan Celep, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine de yenilikçi bir yaklaşım geliştireceklerini, hedef pazarlarda etkin tanıtım ve pazarlama faaliyetleri gerçekleştirerek, kısa bir süre içerisinde ihracatta sıkışmış olan 1,3-1,4 milyar dolar direnç bandını 2023 hedef olan yönünde güçlü bir şekilde kıracaklarını dile getirdi. İşletmelerde verimliliği artırmak ve hedef pazarlarda tanıtım yaparak satışları artırmakla iş birliğinde ilk adımın atmış olacaklarını belirten Celep, gerçek çözümün katma değerli ürün üretmekten geçtiğini vurguladı. Kuru meyve sektörü firmalarının önemli bir kısmının henüz yabancı oldukları AR-GE projelerinin yürütülmesi ve hatta AR-GE Merkezi oluşturulması konularına dikkat çeken Celep, “Sektördeki tüm aktörlere faydalar sağlayacak olan bu çalışmaların bireysel çabalarla hayata geçirilmesinin neredeyse imkansız olması nedeniyle URGE projesinin önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ayrıca, proje üyesi olan 21 firmamızın, proje konusu ürünlerin toplam ihracatında temsil ettiği oranları göz önünde bulundurduğumuzda, proje çıktılarının sadece bölgesel değil, ulusal seviyede olacağını belirtmek isterim" şeklinde konuştu.

Dünya genelinde şeker tüketimine karşı bir refleks geliştiğini dile getiren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Işık ise "Dünya Sağlık Örgütü, bunun en doğru tüketim şeklini kuru meyve olarak açıklıyor. Bizim bu fırsatı iyi değerlendirmemiz lazım. Önce ürünümüzü sağlıklı üreteceğiz, pestisit, aflatoksin, kükürt kontrol altında olacak. İhracatçı firmalar olarak birlikte çalışacağız ve ürünümüzü dünyaya hak ettiği değerle pazarlayacağız" dedi.