Kurul kararıyla böbreği alınacaktı, kıl payı kurtuldu

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Belkiya Güler, ağrıları için gittiği hastanede böbrek kanseri olduğunu öğrendi. Güler'e komisyon kararıyla böbreğinin alınacağı söylenirken, bu karar konusunda ne yapacağını bilmeyen 2 çocuk babası Güler, tavsiyesi ile gittiği özel bir hastanede böbreğinin alınmasına gerek kalmadan tümörden kurtuldu.

Söke ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Belkiya Güler, aşırı bir şekilde böbrek ağrısı çekiyordu. Doktora giden yaşlı adam, böbrek kanseri olduğunu öğrendi. Daha sonrada gittiği hastanede Güler'e komisyon kararıyla böbreğinin alınacağı söyledi. Yaşlı adamın bu karar konusunda ne yapacağını bilemedi. Belkiya Güler, dünürünün tavsiyesiyle daha sonrada Medical Park İzmir Hastanesi'ne başvurdu. Güler, daha sonrada doktorlara muayene oldu. 64 yaşındaki adam, Doç. Dr. Murat Arslan yönetiminde gerçekleşen ameliyat ile böbreğinin alınmasına gerek kalmadan tümörden kurtulmayı başardı.

Her böbrek tümörü vakasında böbreğin alınmasına gerek olmadığının altını çizen Medical Park İzmir Hastanesi Üroloji Kliniği'nden Doç. Dr. Murat Arslan, "64 yaşındaki hastamıza Aydın'da sağ böbrek kanseri teşhisi konuyor. 7.5 cm'lik bir kitlesi var. Dış merkezli bir üniversitede komisyon kararıyla açık bir şekilde böbreğinin alınması kararı veriliyor. Hasta tavsiye üzerine bize geldi. Tabi biz de değerlendirdik, MR'ını çektirdik hastanın. MR'da Radyoloji birimimizle birlikte çeşitli boyutlarda inceleme yaptık. Böbrekte yer alan kitlenin çıkartılabileceğini gördük. Her böbrek tümörü böbreğin alınmasını gerektirmiyor. Böyle durumlarda açık cerrahi yapılabilir ama açık cerrahilerde 35-40 cm'lik bir kesi yapılması gerekiyor. Hasta bu durumda daha zor iyileşiyor ve kozmetik olarak sıkıntılar yaşayabiliyor. Bunların olmaması için de laparoskopik ameliyatlar tercih ediyoruz” dedi.

3 faktör çok önemli

Kapalı yöntemle ile yapılan ameliyatların büyük kolaylık sağladığını söyleyen Doç. Dr. Murat Arslan, "Laparoskopik olarak; yani kapalı ameliyat yöntemi ile tümörü böbreği almadan çok küçük kesiklerden çıkartabiliyoruz. Bunu belirlemek için hastanın tümörünün boyutu, böbrekteki yerleşim yeri ve cerrahın tecrübesi çok önemli. Bu 3 faktör hastanın böbreğinin alınması ya da böbrekteki tümörün alınmasına karar verdiriyor bize. Bu yüzden hastaların böyle durumlarda bir kaç görüş almalarını öneriyoruz" dedi.

Ameliyat sonrası konuşan Belkiya Güler, "Aydın'da ağrılarımdan dolayı doktora gittim. Oradaki doktorum prostattan şüphelendi ve ultrason çektirmemi istedi. Ultrasonu çektirdim ve sağ böbreğimde tümör olduğunu öğrendim. Hastane komisyon kararıyla böbreğimin alınmasına karar verdi. O sırada dünürümün tavsiyesi ile Murat Arslan hocamıza geldik. Bir takım tetkikler yaptı ve böbreğin alınmasına gerek olmadığını söyledi. Uyguladığı kapalı cerrahi yöntemi ile böbreğimdeki tümörü bir kaç kesikle çıkardı. Kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.