Kurusıkı tabancaları gerçek tabancaya çeviren atölyeye operasyon

İzmir'de kurusıkı tabancaları gerçek tabancaya dönüştürerek satışını yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'de Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.B. (34) isimli bir zanlının, Menemen ilçesinde bulunan ikametinde atölye kurduğu ve kurusıkı tabancaların namlularını açtığı, gerekli tadilatlarını yaparak gerçek tabancaya dönüştürdüğü ve satışını yaptığı bilgisini alması üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Aramalarda 23 adet tamamlanmış ve tadilatı devam eden tabanca, 22 adet tabanca sürgüsü, 42 adet namlu, 524 adet 9 milimetre çaplı fişek, 97 adet 7,65 milimetre çapında fişek ele geçirildi. Yakalanan şüpheli S.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.