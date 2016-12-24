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24 Aralık 2016 10:33

Kuş Cenneti safarisinde ödüller sahiplerini buldu

Kuş Cenneti safarisinde ödüller sahiplerini buldu

24 Aralık 2016 10:33

İzmir’de, Kuş Cennetini tanıtmak amacıyla bu yıl ikinci kez düzenlenen “Ulusal Foto Safari” fotoğraf yarışmasında dereceye girenler ödüllerini törenle aldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğü (DKMP) ile İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği (İZKUŞ) işbirliğinde düzenlenen “Kuşlar ve Memeliler” konulu ulusal foto safari yarışması ödülleri törenle sahiplerini buldu. Tehlike altındaki çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan ve dünyanın sayılı kuş sulak alanlarından olan İzmir Kuş Cenneti foto safari yarışmasına ise 130 eser katıldı. 130 fotoğraf arasından, ilk 3 derece ile 7 mansiyon ve 15 sergilenmeye değer eserler belirlendi. Törende, birinci eserin sahibi Selma Kılıçaslan’a ödülünü İzmir Büyükşehir Belediyesi Koruma Kontrol Dairesi Başkanı Yıldız Devran, ikinci eser sahibi Oğuz Altun’a ödülünü Doğa Koruma ve Milli Parklar Sulak Alan Şube Müdürü Mehmet Uzuner, üçüncü eserin sahibi Turgut Ege’ye ise İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği Birlik Müdürü Dr. Tamer Seyis verdi.



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