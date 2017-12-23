Kuşaklar “akıllarını” yarıştırdı

Satrançtan mangalaya farklı zeka oyunlarında karşı karşıya gelen çocuklar ile ileri yaştaki katılımcılar hem yarıştı hem de birlikte keyifli zaman geçirdi.

Konak Belediyesi’nin başarıyla süren “Bizim Dahiler” projesine katılan minikler, yine Konak Belediyesi’nin İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezinden üyelerle çok farklı bir etkinlikte bir araya geldi. Konak Belediyesi Kadın, Sosyal Politikalar ve Projeler Müdürlüğü tarafından ilk kez düzenlenen “Eskimeyen Hafızalar Yeni Ufuklar” adlı etkinlikte 7’den 70’e farklı yaş guruplarından katılımcılar akıl oyunlarında yarıştı. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın da katıldığı etkinlik Kültürpark Evlendirme Dairesinde gerçekleşti.

Farklı kuşakları bir araya getiren projede 55 yaş ve üzeri İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi üyesi 30 kişi ile Bizim Dahiler projesinde yer alan 7-14 yaş aralığındaki 30 çocuk yer aldı. Kuşakları bir araya getiren etkinlik 13 yaşındaki Yağmur Budinli’nin piyano dinletisiyle başladı. Yaşına rağmen yeteneğiyle göz dolduran Yağmur Budinli, salonu dolduranlara müzik ziyafeti yaşattı.

Etkinliğin açılışında konuşan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, kuşaklar arası birlikteliği güçlendirerek, karşılıklı bilgi alışverişini sağlayan projeyi hata geçirenlere ve katılan herkese teşekkür etti. Dede ve nineyle büyüyen çocukların yalnız büyüyen çocuklara oranla hayata daha güçlü baktığını dile getiren Başkan Pekdaş, “Kalabalık ailede büyüyen çocuklar, büyüklerinden hayata ilişkin ilginç ve önemli değerler öğrenirler. Adeta bir bilgelik geçer onlara. Hayata ilişkin ince ipuçlarını yakalarlar. Buna karşılık çocukların tazeliği ve enerjisi de o nine ve dedelere geçer. Çünkü çocuklar gelecek için sürekli diri kalmak, kendilerini yenilemek zorundadır. Çocuklarımız dedelerine, ninelerine enerji verirken, dede ve nineleri de çocuklarımıza bilgeliği aşılar” diye konuştu.

“Merkezlerin sayısı iki kat arttı”

“Genç yaşlı, kadın erkek toplumda bir arada yaşıyoruz” diyen Başkan Pekdaş, şöyle konuştu: “Hepimizin farklı özellikleri var. O zaman karşılıklı birbirimizden öğrenebileceğimizin fazlasını öğrenelim, birbirimize iyi gelelim, bir birimizi zenginleştirelim. Biz de merkezlerimizde bunu gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Göreve başladığımızda beri çok sayıda merkez açmışız. Ben seçildiğimde kültür, spor, semt merkezlerinin sayısı 20 iken aradan geçen sürede bu sayı 38’e çıktı ve kursiyer sayımızı da arttı. Bu önemli bir gelişme. İnsan sosyal bir varlık ve yalnız başına yaratılmamış. Diğer insanlarla bir arada yaşaması için yaratılmış. Bu nedenle insan insana iyi geliyor. O zaman biz hep birbirimize iyi gelelim diyerek merkezlerimizi çoğalttık. Birlikte kentimizin enerjisini de yükseltelim istedik. Kurslarımızı, kamusal mekanlarımızı, merkezlerimizi çoğaltmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

Başkan Pekdaş’ın konuşmasının ardından etkinliğe katılan çocuklar, ileri yaş üyeleriyle akıl oyunlarında karşı karşıya geldi. 30 çocuk, 30 büyükle satranç, mangala, koridor ve abalone gibi oyunları oynadı. Karşı karşıya gelen çocuklar ve ileri yaş üyeleri keyifli bir gün geçirdi. Büyükler ve çocukların tatlı rekabeti görülmeye değerdi. Kimi oyunda yılların deneyimi kazanırken, kimi oyunda da çocukların enerjisi galibiyeti getiren faktör oldu. Yaş farkına rağmen birlikte keyifli zaman geçiren katılımcılar gün sonunda unutamayacakları anılarla etkinlikten ayrıldı. Konak Belediyesi tarafından tüm katılımcılara kitap armağan edilirken, çocuklara da sulu ve pastel boya hediye edildi. Ayrıca etkinlik sonunda tüm katılımcılara günün anısına madalya verildi.