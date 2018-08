Kütahyalılardan Başkan Pekdaş’a sürpriz karşılama

Sivil toplum örgütlerine verdiği destekle adından söz ettiren Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Ege Bölgesi Kütahyalılar Federasyonu’nun daveti üzerine, federasyon binasına giderek üyelerle bir araya geldi. Federasyon’un Zeytinlik Mahallesi’ndeki binasında gerçekleşen akşam buluşmasında renkli görüntüler yaşandı. Kütahyalılar Başkan Pekdaş’ı federasyon binasının girişinde alkış, tezahürat ve meşalelerle karşıladı. Büyük coşkuya sahne olan ziyarete Kütahya’nın CHP’li Şaphane İlçe Belediye Başkanı Rasim Daşhan da eşlik etti. Federasyon Başkanı Ufuk Aksoy, Başkan Pekdaş’ın kuruldukları günden bugüne kendilerine destek veren belediye başkanlarından biri olduğunu söyledi. Federasyon üyeleri olarak yıllarca farklı partilere ve farklı ideolojilere oy verdiklerini söyleyen Aksoy, artık Kütahya’ya ve Kütahyalılara hizmet eden siyasetçiler istediklerini dile getirdi. İzmir’de yaklaşık 120 bin Kütahyalının yaşadığını belirten Aksoy, Başkan Pekdaş’a kendilerine sahip çıktığı için teşekkür ederek, makam süresinin devam etmesini diledi. Aksoy, “Kütahyalılar siyaseten kimsenin kendisini bir yere getirebilmesini sağlayan asansör değil. İzmir’de 120 bin Kütahyalı var. Biz büyük bir aileyiz. Bizlere sahip çıktığı için Sema Başkanıma Rabbim makamını daim eylesin, bir ömür bu makamda kalsın” dedi.

"Tek başına değil, birlik olmak zorundayız"

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da kardeş belediye Şaphane’nin başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren Belediye Başkanı Rasim Daşhan’ın da katıldığı buluşmada yer almaktan mutluluk ve onur duyduğunu söyledi. Yapılacak çok iş olduğunu dile getiren Pekdaş, “Konak denildiğinde Saat Kulesi, Kordon, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Güzelyalı, Göztepe, Alsancak akla geliyor. Konak, sadece buralardan ibaret değil. İzmir’de ne kadar sorunlu yer biliyorsanız hepsi Konak’ta. Çok farklı dokuları içinde yaşatan bir kent. Bu sosyal dokular arasında uçurumlar var. İzmir’in en iyi okullarını içimizde barındırmamıza rağmen, eğitim başarısında 30 ilçe arasında sonuncuyuz. 130 okulumuz var. İzmir’in en küçük ilçesiyiz ama 130 okul var. Bu 130 okulun bulunduğu yerlerin çoğunda dezavantajlı bölgelerde yaşayan hemşehrilerimiz yaşıyor. Biz her yıl 30-40 okulun tadilatını yapıyoruz. Semt merkezleri açıyoruz. Yazın da buralarda yaz okulları açıyoruz. Biz, birbirimize iyi gelebiliriz. Birbirimizin sorunlarına iyi gelebiliriz. Önemli olan azı paylaşmayı bilebilmek, birbirimizin derdine deva olabilmek. Herkes kendine bakıyor, bir kişinin kurtuluşu mümkün değil. Bir kişi tek başına iyi olamaz. Biz birlikte kalkınmak zorundayız. Bu nedenle birbirimize sahip çıkmalıyız. O nedenle bizim sizinle bağımız, bu nedenledir. Şaphane ilçemizle olan kardeşliğimizi, sizleri çok seviyoruz” dedi. Konuk Belediye Başkanı Rasim Daşhan da Konak Belediyesi’nin kendilerine verdiği destekten ötürü teşekkür ederek, “Kardeş belediyemiz Konak Belediyesi maddi-manevi her zaman yanımızda, Sema ablamız her zaman desteğini veriyor. Kendisine sonsuz teşekkürler” diye konuştu.