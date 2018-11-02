Kütüphane öğrencilerin evi haline dönüştü

Dr. Necdet Budak, ‘Cumhuriyet ve Atatürk Günleri' etkinlikleri kapsamında açılan ‘Cumhuriyet ve Atatürk Kitapları Sergisi'ni ziyaret etti. Rektör Budak, “Atatürk'ün el yazması Nutuk'un bazı bölümleri sanatla kabartıldı ve merkez kütüphanemizde sergileniyor” dedi.

Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, 220 bin basılı kitap, 198 bin elektronik kitap, 47 bin elektronik dergi, 62 veri tabanı, ayrıca engellilere yönelik 387 sesli kitap ve 31 seslendirilmiş filmle öğrenci ve çalışanlarına hizmet sunuyor. Kentin ve bölgenin en donanımlı kütüphanelerinden biri olan EÜ Merkez Kütüphanesi'ndeki otomasyon sistemi bir süre önce teknolojiye uygun olarak yenilendi. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, kütüphanede ‘Cumhuriyet ve Atatürk Günleri' etkinlikleri kapsamında açılan ‘Cumhuriyet ve Atatürk Kitapları Sergisi'ni ziyaret etti. Atatürk'ün el yazısıyla kaleme aldığı 10. yıl Nutuk'undan oldukça etkilendiğini belirtti. Açılan bu serginin Ege Üniversitesi için çok değerli olduğunu söyleyen Rektör Budak, “Cumhuriyet ve Atatürk Günleri kapsamında Merkez Kütüphanemizde bulunan sergide Atatürk'ün el yazması Nutuk'un bazı bölümlerini ve yakın tarihimize ait çok değerli eserleri sergiliyoruz. Atatürk'ü anmak ve öğrencilerimizi kütüphanedeki ‘Atatürk Kitaplığı'na yönlendirmek amacıyla açılan sergi 12 Kasım'a kadar devam edecek. Sergide, Nutuk, Atatürk'ün okuduğu kitaplar, Atatürk'ün eserlerinin olduğu kitaplar, Atatürk'ün geometri kitabı, Atatürk araştırmaları kitabı ve Falih Rıfkı Atay'ın Çankaya kitapları yer alıyor” diye konuştu.

Vize döneminde 7/24 açık

Hayata geçirdikleri proje ve kapasite artırımıyla kütüphanenin kullanım oranının son bir yıl içinde üç katına çıktığını kaydeden Rektör Budak, “Kütüphanemizin son bir yıl içinde kapasitesi ve kullanım oranı üç katına çıktı. Araştırma üniversitesi olma hedefinde de yabancı dilden tutun çeşitli makale yazımına, editöryal hizmetlere kadar ciddi bir atılım içinde. Kütüphanemizi daha da genişletmek istiyoruz. Özellikle kaynaklara erişim ve dijitalleşme anlamında çalışmalar yapıyoruz. Öğrencilerimiz, vize ve final dönemlerinde 7/24 kütüphane hizmetlerinden yararlanabilecek. 3-30 Kasım tarihleri arasında öğrencilerimizin vize sınavlarına hazırlanması için kütüphanemiz 24 saat açık kalacak. Ayrıca gençlerimize, gece çay, börek, çorba ve su gibi ihtiyaçlarını da karşılayacağız. Öğrencilerimizin taleplerinin karşılanmasıyla da kütüphane öğrencilerimizin evi haline dönüşmüş durumda” dedi.