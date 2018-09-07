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07 Eylül 2018 12:05

Kuvayi Milliye Destanı Karşıyaka’da sahnelenecek

Karşıyaka Belediyesi, ulusal kurtuluş mücadelesinin zaferle sonuçlandığı gün olan 9 Eylül’ü iki anlamlı etkinlikle kutlayacak.

Kuvayi Milliye Destanı Karşıyaka’da sahnelenecek

07 Eylül 2018 12:05

İzmir’in kurtuluşunun 96. yılı onuruna 8 Eylül’de Kuvayi Milliye Destanı oyunu sahnelenecek. 10 Eylül’de ise Gazeteci-Yazar Yaşar Aksoy, Karşıyakalılara ‘O günleri’ anlatacak.


Samsun Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen Kuvayi Milliye Destanı 8 Eylül akşamı saat 21.00’de, Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi’nde seyirciyle buluşacak. Kurtuluş Savaşı’nı başlıklar halinde anlatan ve Nazım Hikmet tarafından kaleme alınan Kuvayi Milliye Destanı’nı, tiyatro sanatçısı Yaşar Gündem oynayacak.


Karşıyaka’nın ‘Kurtuluş’ coşkusu 10 Eylül’de de sürecek. Gazeteci-Yazar Yaşar Aksoy, Pazartesi günü saat 19.00’da, Latife Hanım Köşkü Anı Evi Müzesi’nin bahçesinde, ‘İzmir’in Kurtuluşu ve Tam Bağımsızlık’ başlığıyla söyleşi gerçekleştirecek.


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “9 Eylül sadece İzmir’in değil, tüm ulusun kurtuluş günüdür. Bu eşsiz günü en anlamlı şekilde kutlamak ve gelecek nesillere ‘o günleri’ anlatmak en büyük sorumluluğumuzdur. Tüm İzmirlileri, kurtuluş günü etkinliklerimize bekliyorum” dedi.




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