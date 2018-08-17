Kuyumcuya ’duygu sömürüsüyle’ sahte altın tuzağı

Kuyumcu ise hırsızı görenin kendisine haber vermesi üzerine 500 TL para ödülü vereceğini söyledi.

İzmir’in Bornova ilçesinde kuyumculuk yapan Alişan Turan isimli vatandaşın dükkanına gelen dolandırıcı, elinde getirdiği iki yüzüğü eşiyle maddi sıkıntılar yaşadığı gerekçesiyle satmak istediğini söyledi. Yüzüklere bakan ancak gerçek altınla birebir yapıldığı için sahte olduğunu anlamayan kuyumcu Turan, yüzüklerin ağır olması sebebiyle bir müddet sonra şüphe duydu. Yüzüklerden birini kesince gerçeği öğrenen kuyumcu Alişan Turan, durumu hemen polise bildirirken, hırsızın kuyumcuyu dolandırdığı o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

"Alyansını bozdurduğundan ’fırsat için’ değil ’ihtiyaç içindir’ diye düşündüm”

Hırsızın tavırlarında hiç şüphelenmeyen Turan, “Hanımıyla kendine acil para lazım olduğunu söyledi. Alyanslar çok ağırdı, 11 gram geliyor. Aldım ve bin 300 TL parasını ödedim. Gittikten sonra çok kalın ve ağır olunca şüphelendim. Yüzüğü kestim. Kestikten sonra da üzerinde kaplama olduğunu gördüm. Üzerindeki kaplama altın ama içi sahteydi. Kontrol ettim, taşa vurdum taşa vurunca da problem yok kaplaması olduğu gibi altındı. Altın fiyatları biraz daha yüksek ama alyansını bozduran da fırsat için değil ihtiyaçtan bozduruyordur diye düşündüm” dedi.

"Görene, bulana 500 TL para vereceğim”

Maddi kaybının önemi olmadığını ancak daha büyük meblağlarla başka vatandaşlara zarar verilebileceğine dikkat çeken kuyumcu Turan, "İnşallah bunda sonra başka bir vatandaşa zarar vermez. Gören olur haber verirse 500 TL para vereceğim. Yeter ki yakalansın. Çünkü bu insanlara zarar veriyor. Bunlar bir teşkilat. Bunu yapmak için baya işçilik lazım, uğraşmış. Benim gibi çok insan zarar vereceğini biliyorum” ifadelerini kullandı.

Olayın ardından kuyumcu esnafı, güvenlik kamera görüntüleriyle birlikte durumu emniyete bildirdi.