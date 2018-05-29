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29 Mayıs 2018 22:29

Kuzey Ege’nin gururu oldular

Aliağa karatecileri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Karate Şampiyonası’nda 5 altın, 2 gümüş, 3 bronz madalya aldı.

Kuzey Ege’nin gururu oldular

29 Mayıs 2018 22:29


Türkiye Karate Federasyonu’nun İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Karate İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Karate Şampiyonası 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde Buca Afetevleri kapalı spor salonunda yoğun katılım ile gerçekleştirildi.


Aliağa karatecileri bu anlamı turnuvadan başarılı bir tablo ile döndü. Antrenör Taner Erol’un desteğiyle hazırlanan Kaan Yüksel, İbrahim İster, İbrahim Efe Dinç, Beray Çakır, İremsu Kocaoğlu, Buğrahan Çetinkaya, Berkay Kadir Kavazak, Efe Erik, Çınar Gökçek, Akın Küçük, Efe Burak Elmalı Kumitede 5 altın, 2 gümüş, 3 bronz madalya alarak turnuvada 18 takım içerisinden 3. olarak kupalarını aldı.




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