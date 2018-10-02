Lamine Gassama: “Zor bir maç bizi bekliyor”

Ligde bu hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak Göztepe'nin defans oyuncusu Lamine Gassama, kendilerini zor bir maçın beklediğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Adnan Süvari Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından ayak tenisi oynayan ve pas çalışması yapan futbolcular, idmanı taktik çalışmayla sonlandırdı. Sarı-kırmızılılarda, Atiker Konyaspor maçında sakatlanan Halil Akbunar ile Kerem Atakan Kesgin antrenmana katılmazken, kasığında ödem oluşan Halil Akbunar'ın Kasımpaşa maçına yetiştirilmeye çalışıldığı ifade edildi.

"Çok zor bir maç bizi bekliyor"

Ligin ilk haftalarında zorlandıklarını itiraf eden Göztepe'nin Senegalli defans oyuncusu Lamine Gassama, aldıkları mağlubiyetlere rağmen iyi futbol oynadıklarını belirterek, “İyi oyunla beraber sonuçlar da gelmeye başladı. Bu hafta oynayacağımız Kasımpaşa da son 3 maçını kaybetti. Aslında çok zor bir maç bizi bekliyor. Fakat biz kendi oyunumuza odaklanacağız. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız” dedi.

Üç haftalık galibiyet serisini sürdürmek istediklerini de kaydeden Gassama, Göztepe'ye transfer olduğunda uyum sıkıntısı yaşamadığını da anlatarak, “İmza attığım andan itibaren takım arkadaşlarım beni en iyi şekilde karşıladılar ve uyum sağlamam için her şeyi yaptılar. O yüzden çok iyi bir ortam var. Çok iyi anlaşan bir takımız. Her şey çok güzel gidiyor” şeklinde konuştu.